Seychelles: Air Seychelles annule une série de vols vers Maurice

La nouvelle est tombée en ce jeudi 12 mars.

Air Seychelles annonce qu'elle annule plusieurs vols vers Maurice, l'Afrique du Sud et l'Inde, selon une nouvelle relayée par la Seychelles News Agency. La raison évoquée : une chute dans le nombre de passagers, due à la pandémie de coronavirus. «Air Seychelles is cancelling a series of flights across its regional and domestic network following a significant drop in passenger numbers due to the outbreak of the coronavirus», stipule le communiqué en question.

Une mesure effective à partir du 26 mars et ce jusqu'au 30 avril en ce qui concerne Maurice. «The national carrier will cancel 10 flights on the Mauritius route, and 11 on the Johannesburg route. On the Mumbai route, a total of 21 flights will be cancelled until June 30.»