Gabon: Covid19 - Une communication sur l'épidémie entre gouvernement et partis politiques

Libreville, le 11 mars 2020 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale, a rencontré ce jour, les présidents et représentants des partis politiques avec à l'ordre du jour : une communication sur l'épidémie du Covid-19.

Face à cette urgence nationale, le chef du gouvernement a appelé à former l'union sacrée de la République : « Il nous faut en ce moment particulier de la vie de notre Nation, taire nos égos, nos querelles et nos postures afin de s'unir en fraternité, se rassembler, se mobiliser pour préserver notre cher pays de cette grande menace », a-t-il déclaré. Devant plus d'une centaine de participants représentant 58 partis politiques, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a rassuré et décliné les mesures mises en place par le Gouvernement pour prévenir la propagation de l'épidémie de Covid19 au Gabon, en commençant par le Plan national de prévention et de riposte contre une éventuelle épidémie doté d'un comité de pilotage et enfin les mesures prises lors du Conseil présidentiel du samedi 7 mars dernier.

En leurs qualités de leaders d'opinion, les hommes politiques présents à ce rassemblement ont été invités à servir de relais « dans les territoires et dans les quartiers, pour informer, sensibiliser, diffuser les informations utiles et faire preuve de pédagogie auprès de nos compatriotes afin qu'ils adoptent les bonnes attitudes ».

Aussi, face aux risques que fait peser le Covid-19 sur la croissance, une cellule de veille placée sous l'autorité du chef du gouvernement et chargée du suivi de l'évolution et des conséquences de l'épidémie à Coronavirus sur l'économie gabonaise a été créée.

Enfin, il a été rappelé qu'aucun Gabonais, à ce jour, n'a été infecté par ce virus y compris nos compatriotes vivant en Chine.