Congo-Kinshasa: Awa Ndiaye déclare 2020 « année de la Génération Egalité »

Comme à l'accoutumée, la Mission Onusienne pour la Stabilité au Congo (Monusco) a tenu une vidéo conférence, ce mercredi 11 mars 2020, dans son quartier général, à Gombe. La conférence à Kinshasa a été animée par le coordonnateur du Groupe de communication des Nations Unies, Mathias Gillmann et la Représentante-pays de l'Onu Femmes en RDC, Awa Ndiaye Seck.

Cette dernière, profitant du mois de mars pendant lequel est célébrée la journée des droits de la femme, a annoncé que 2020 est « une année pour les droits des femmes et l'égalité des sexes en RDC et dans le monde. Et, cette égalité est l'affaire de tous ».

Elle a, cependant, insisté sur le fait que le respect des droits des femmes et la promotion de l'égalité des sexes sont l'affaire de tous, toute l'année, tous les jours.

Dans son adresse, la Représentante de l'Onu femmes a justifié la présence du Premier ministre, Sylvestre Ilunga lors de la célébration de la journée internationale des femmes au Stade des martyrs le dimanche 8 mars dernier, du fait que l'égalité des sexes est en effet l'affaire de tous, sans exception.

La campagne faisant de l'année 2020 celle de la Génération Egalité, vise notamment à exiger la parité salariale, le partage égal du travail domestique, la fin du harcèlement sexuel et de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles, des services de santé adaptés et de qualité ainsi que leur participation égale à la vie politique et à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie. "Vous avez vu sur les médias sociaux, les photos des personnalités qui s'engagent pour la parité en mimant le signe EGAL avec les bras. Je vous encourage, vous-même, à faire une photo et diffuser le message de la campagne", a encouragé Awa Ndiaye.

Quelques avancées significatives

Du point de vue des avancées, en République Démocratique du Congo, les droits et l'autonomisation des femmes sont significativement réalisées. Awa Ndiaye a explicité ce tableau des réalisations par des exemples concrets.

"Il y a quand même des progrès qui ont été constatés au niveau de la représentation des femmes. Ici en RDC, nous avons une femme présidente de l'Assemblée Nationale, au gouvernement nous avons 18% des femmes. Des femmes sont nommées à des postes régaliens. Nous avons des femmes Vice-premier ministre, des femmes ministres d'Etat et aussi le ministère du Genre qui, dans ce pays, est pour la première fois un ministère d'Etat, donc c'est une évolution", a-t-elle fait savoir.

Aussi, faut-il compter avec le principe de la gratuité de l'enseignement de base qui ouvre les perspectives pour les filles dont les parents n'auraient pas eu les moyens de les mettre à l'école.

Selon la Représentante de l'Onu femmes, le plus gros effort réside actuellement au niveau du lancement, pour la première fois dans l'évolution de la RDC, du réseau national des associations des femmes rurales. Plus de 20 millions des femmes en RDC sont actives dans l'agriculture, mais pour la première fois, elles se sont organisées dans une plateforme qui les regroupe. Cela leur permettra d'apporter un appui pour le renforcement des capacités, l'accès à l'information, l'accès au financement, au marché, afin de leur permettre de mieux prendre en compte leur besoin, mais également de contribuer au développement économique du pays.