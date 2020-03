Congo-Kinshasa: Violences faites à la femme à l'Est du pays - Me Valérie Kabanga invite les autorités à prendre leurs responsabilités en mains

Maître Valérie Kabanga Kalala, avocate au barreau de Kinshasa/Matete, et Présidente de l'ONG LICODEC (Ligue de défense des droits des consommateurs congolais), a voulu partager, en ce mois de mars, sa pensée sur l'importance que revêt la célébration de la journée internationale de la femme.

Déjà, elle a noté des avancées significatives sur le plan politique, avec un nombre de femmes qui ne cesse de croître au sein des institutions du pays. Cependant, elle a appelé les autorités congolaises à prendre en main la situation des femmes violées à l'est du pays.

Pour ce qui est des violences faites à la femme, en effet, Me Valérie Kabanga a fait savoir qu'il en existe différentes formes notamment, au niveau professionnel et conjugal. Concernant le deuxième cas, l'on peut parler des violences physiques où la femme se fait battre sans relâche, et même du viol lorsqu'une femme est soumise à un rapport sexuel sans son consentement.

Me Valérie cite également les violences morales où la femme se sent inférieure par rapport aux propos tenus par son conjoint à son égard. Elle renchérit en indexant les violences dont sont victimes de nombreuses femmes à l'Est de la République. "Il y a aussi violence lorsqu'une femme est violée par des rebelles armés, son corps n'a plus de valeur. C'est le cas à l'Est de la République démocratique du Congo où plusieurs femmes subissent des actes d'atrocités et de viols. De ce fait, je demande aux autorités de prendre toutes leurs responsabilités, de manière à mettre fin à ces actes barbares et à condamner ces poseurs d'actes de viols sur l'être humain, en général, et la femme en particulier", a-t-elle recommandé.

Aussi, elle a appelé les femmes à décrier les violences qu'elles subissent même dans la vie professionnelle. Car, lorsqu'elles se taisent, il n'y a pas moyen de connaître l'ampleur de ces violences.

Ne pas combattre l'homme, mais lutter avec lui

En tant que femme professionnellement évoluée, Me Valérie Kabanga a demandé à toutes les femmes de poursuivre la lutte dans une solidarité entre elles et surtout, ensemble avec les hommes comme le dit le thème national : «Congolaises et congolais, levons-nous pour défendre les droits des femmes ». A cet effet, l'avocate au barreau de Kinshasa/Matete encourage les femmes à lutter pour leur droits, pas contre les hommes mais avec les hommes. "Puisque dans une société équilibrée, explique-t-elle, nous avons besoin de tous les deux sexes opposés pour une harmonie, selon la vision de notre créateur. Tout en sachant qu'en dehors du droit, la femme a aussi des obligations".

Soulignons, par ailleurs, l'importance que revêt la journée du 8 mars pour les femmes du monde entier. Pour cette année 2020, le thème est particulièrement axé sur la parité. « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Il est évident que la femme doit d'abord se lever pour que ses droits soient aussi respectés.