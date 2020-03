Congo-Kinshasa: La Coalition DESC dénonce les failles de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base

Dans le cadre de son travail citoyen, la Coalition de la société civile pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels (Coalition DESC) a présenté, le mercredi 11 mars 2020, au centre culturel français, les résultats du monitoring de la mise en œuvre de la mesure de la gratuité de l'enseignement de base dans la Ville-province de Kinshasa.

Avec l'appui du Bureau Conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme (BCNUDH), une équipe d'acteurs de la société civile soucieux de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels, ont été sur terrain pour se rendre compte du bilan à mi-parcours de la politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques.

Au fond, les écoles ciblées pour ce contrôle citoyen, ont traduit la non-préparation en amont, de la politique de la gratuité de l'enseignement de base.

Résultats

Les enquêteurs ont constaté, avec amertume, la surpopulation des classes qui dépasse la fourchette fixée par l'Etat congolais (45 élèves par enseignant) qui impacte négativement la santé des enseignants.

Ainsi, les effectifs des élèves sont largement dépassés par rapport aux infrastructures actuelles où se trouvent, surtout dans les écoles urbano-rurales, un surplus de nombres d'élèves par rapport aux enseignants. Surtout avec l'arrivée des enfants qui ont fait longtemps en dehors du circuit scolaire (les enfants dits de la rue et les vulnérables). Les résultats ont démontré que les effectifs sont passés de l'année scolaire 2018-2019 à 2019-2020, de 27063 élèves à 56760 élèves dans les écoles enquêtées avec un accroissement de 29697 élèves. Aussi, sur les 561750 élèves enquêtes, 1049 élèves sont des vulnérables. Ce qui nécessite un recrutement des enseignants pour faire face à cet accroissement des élèves.

En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le respect de la fourchette fixée par le ministère a été respecté. Au sujet de la gestion du système éducatif, il y a manque de coordination entre le secrétariat général de l'EPSP, les proved etc. Aussi, il a été constaté, entre autres, le relâchement des inspecteurs qui n'assurent plus le contrôle suite à la suppression des frais de motivation qu'ils percevaient lors des visites d'inspection ; le monnayage des commissions d'affectation et du recrutement de nouveaux enseignants pour remplacer des enseignants mécanisés et budgétisés en violations des dispositions légales.

Aussi, quelques révélation ont été faites en ce qu'il existe des enseignants et écoles fictifs qui seraient un blocage au budget alloué à la gratuité de l'enseignement. D'où, la coalition demande au ministère de tutelle de diligenter une équipe de contrôle pour en savoir un peu plus.

Difficultés

Il sied de souligner que les enquêteurs ont été butés à certaines difficultés notamment, le manque de collaboration de certains acteurs étatiques et la cible ; la rétention et l'inaccessibilité à des informations et le changement de certaines écoles ; la réticence de certains chefs d'établissements qui attendaient l'ordre de leur hiérarchie.

Recommandations

Bien que le train de la gratuité soit en marche, la Coalition DESC recommande au gouvernement d'avoir une planification précise. Et, les députés nationaux devraient aussi suivre de près la mise en œuvre de cette politique. C'est dire que cette planification doit corroborer avec la cohérence, la pertinence, l'efficacité, la durabilité et la soutenanbilité de la mesure de la gratuité de l'enseignement.

"C'est que nous voulons : lorsque les politiques sont annoncées, il faut qu'il ait des planifications avec des stratégies qui partent de la conception, à la mise en œuvre jusqu'à l'évaluation pour qu'ensemble qu'on sache où on va d'ici une année, où on sera dans deux ans et où sera-t-on d'ici 2030 pour se conformer aux objectifs du développement durable (ODD)", a précisé Mme Elodie N'Semire, Coordonatrice de la Coalition DESC.

Pour le Directeur du BCNUDH, M. Abdoul AZIZ Thioye, la coalition DESC vient rappeler, à travers son incitative, l'importance de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, un enjeu de l'indivisibilité et l'universalité des droits de l'homme mis à mal par les aléas de l'histoire du fait de la distinction entretenue entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux pourtant reconnus par la Constitution. Il s'agit de droits de se nourrir, se vêtir, se soigner, d'éducation et se déplacer.

" Je voudrais inviter d'autres organisation à s'intéresser à d'autres droits économiques, sociaux et culturels. Pourquoi pas la santé et le transport. Sur ce, je réitère la disponibilité du BCNUDH à accompagner la Coalition dans la mise en œuvre des recommandations", a conclu le Directeur du BCNUDH.