Congo-Kinshasa: Abus des biens sociaux dans les églises de réveil

Les églises de réveil du Congo ont de grands problèmes de moralité. Elles qui sont, pourtant, supposées l'instiller dans les croyants, leur faire acquérir de grandes vertus, la sainteté et la paix. Cela soulève, tout de même, de grandes interrogations sur leurs natures, leurs structures et leur fonctionnement afin de protéger le petit peuple.

D'où, les observateurs étrangers à ces débordements réclament déjà des réformes robustes dans le domaine pour mettre fin à toutes les violations de la loi qui s'observent dans le créneau et les assainir.

Il sied de signaler que c'est une honte que dans ces églises, des dysfonctionnements deviennent récurrents. Elles devaient, plutôt, être des centres de rayonnement de la droiture et de la bonne conduite. Comment les églises qui sont des centres de l'exemple peuvent-elles être des lumières du monde, lorsqu'elles sont, elles-mêmes, envahies par l'obscurité de la délinquance, de violation de la loi et le désordre.

Point n'est besoin de revenir sur les lois de la bonne moralité et de bonnes mœurs qui contrastent avec les récents lancements d'images compromettantes dans lesquelles quelques conducteurs de ces églises se sont retrouvés jetés en pâture et obligés de sauver les meubles et leur position.

A leur décharge, le droit de tout citoyen d'avoir une vie intime protégée devait être sauvegardé.

Si l'on suivait chaque citoyen du pays dans ces domaines délicats, toutes les prisons se retrouveraient remplies et personne n'en serait épargnée. Le Seigneur avait, en son temps, demandé aux accusateurs d'une pécheresse prise en flagrant délit de jeter une pierre sur elle, si eux-mêmes étaient sans péché. Tous s'étaient sauvés le plus discrètement possible plutôt que de voir leurs propres aventures exposées.

Mais, des violations de la loi plus graves sont observées dans ces églises, celles qui les font perdre toute crédibilité comme donneuses de leçons de moralité. Le plus grand est l'abus des biens sociaux dont les conducteurs de ces églises se rendent coupables. Si on peut le répéter, toute violation de la loi par les conducteurs de ces églises est aussi grave que les ébats intimes des pasteurs filmés et balancés sur la toile. Les églises sont des Associations sans but lucratifs. Elles ont des ressources qui proviennent des cotisations des croyants sous forme des offrandes et des dîmes.

Qui a déjà jeté un coup d'œil dans la comptabilité de ces églises ?

Dans la plupart de cas, l'on y voit les Chefs de ces grandes églises mener un train de vie tellement élevé sans scrupules alors que la majorité de leurs croyants croupissent dans la misère ; même le Seigneur qu'ils invoquent se serait retrouvé gêné par ce grand écart entre eux. Peut-on imaginer le Seigneur en train de se déplacer en Galilée avec les plus riches calèches des Romains parce que les foules qui les suivaient se cotisaient pour ses petites aises.

Et, pourtant, c'est-ce dans cet exercice que ces nombreux serviteurs et représentants congolais se sont distingués dans le monde actuel. Ils roulent dans les plus belles limousines et habitent les meilleurs palaces construits au pays. Ils portent les meilleurs costumes jamais cousus et leurs enfants participent à cette abondance sans retenue. Ce n'est pas jusque-là un péché. Mais, lorsqu'ils confondent les biens de l'église avec leurs biens, là la loi commence à être sérieusement énervée.

Jusque-là, dira-t-on que rouler dans de belles limousines n'est pas un péché, et il n'y a aucune violation de la loi ! Mais, lequel de ces Chefs d'église peut publier le montant de son salaire mensuel ? Paie-t-il l'impôt sur ce salaire ? Les Pasteurs de ces églises, au regard de leur train de vie, ne sont pas exemptés de ces impôts, même si leur association l'est. L'autre violation de la loi vient de ce que ces grandes églises de réveil brassent des sommes colossales qu'elles ne déclarent pas et dont les Chefs disposent sans rendre compte à personne.

L'Etat Congolais avait laissé faire jusque-là mais rien n'empêche que lorsqu'il y a violation de la loi, qu'il y ait un droit de regard sur des sommes importantes circulant dans le pays et leur affectation, sans interférer dans la conduite des affaires religieuses.

L'autre escroquerie dont se rendent coupables les Chefs de ces églises concerne les statuts qui les régissent.

Plusieurs églises se sont retranchées derrière le statut d'Association sans But Lucratif (ASBL) plus conforme à la nature de ce genre de regroupement pour se réfugier dans celui de Fondation appartenant à des individus et poursuivant le but de leurs fondateurs. Les croyants dans les associations ont, d'après les statuts, le droit de se choisir leurs dirigeants ; de démettre, au demeurant, ceux qui arriveraient par leur inconduite à se rendre indigne de la haute charge leur confiée.

Dans les conditions d'une fondation, les croyants n'ont plus droit au chapitre. Ils doivent souscrire aux prescrits de la Fondation où s'en aller. Ils se cotisent pour enrichir le Fondateur et n'ont aucun droit de regard sur la conduite des affaires de l'Eglise. Leurs Chefs, en fait, n'ont aucun compte à rendre aux croyants qui donnent des offrandes et les "un dixième" de leurs revenus pour atteindre les buts non de l'Eglise, mais du Fondateur.

Ce sont des abus graves des biens sociaux et l'Etat a le devoir de protéger ses citoyens contre ces agissements prêts à dépouiller des pauvres pour leurs aises.

Une Eglise ne peut pas être une Fondation et penser autrement, c'est cautionner des abus des biens sociaux qui, pourtant, sont mis ensemble par les citoyens pauvres, recherchant le salut de leurs âmes avec sincérité.

Aux conducteurs des Eglises de Réveil, n'y a-t-il pas moyen de laisser leurs Organisations devenir des exemples de moralité et de bonnes mœurs, en tenant tenir des livres de comptabilité sincères et transparents dont les croyants peuvent se rendre compte de l'affectation de chaque centime qu'ils mettent dans la caisse ?

Le doute persiste, cependant, sur la capacité de ces pasteurs à soumettre à cette demande somme toute directe qui constitue le gage de l'honnêteté et de la sincérité, ces principales valeurs qu'ils s'escriment, des années durant, à mettre dans chacun des leurs croyants.