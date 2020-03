Congo-Kinshasa: Procès des présumés kidnappeurs à Goma - Le Tribunal tranche - 4 condamnés, 1 acquitté

Le verdict tant attendu sur le procès public des 5 présumés kidnappeurs suivi par le ministère public pour association des malfaiteurs, enlèvement et non-assistance à personne en danger a finalement été rendu public. A la fin de la semaine dernière, à l'esplanade du stade de l'unité à Goma, 2 personnes ont été condamnés à la peine capitale, avec le paiement d'une amende de 200 000 USD chacun. 2 autres ont écopé d'une peine de 20 ans avec une amende de 100 000 USD chacun. Enfin, la dernière personne a été acquittée sans paiement d'une amende.

C'est ce qui ressort du procès-verbal lu par le magistrat Alphonse Okongo, président du Tribunal de grande instance de Goma, à la satisfaction de la partie civile mais aussi du grand public venu suivre le procès du début à la fin. Il sied de noter bien entendu la désolation de la partie défenderesse qui n'a pas hésité de contester ce verdict, lui donnant une connotation politique.

A en croire Me Nepangi, avocat de la partie civile, dans la ville de Goma le phénomène de kidnapping bat le record depuis plusieurs mois et le fait d'organiser des audiences publiques vise à décourager tous les auteurs et tous ceux qui vont vouloir intégrer ce fléau qui ne cesse de ternir l'image de la capitale touristique de ce grand pays qu'est la RDC.

"Il y a quelques jours ici chez nous on ne passait pas une semaine sans enregistrer au moins 2 cas de kidnappings dont les bourreaux demandaient des sommes exorbitantes avant de procéder à la libération des otages comme nous le voyons dans les séries télévisées. A Goma, nous avons vécu ces tristes réalités. La condamnation de ces derniers servira d'exemple pour tous les délinquants qui vont s'aventurer dans ce phénomène car la loi est dure, mais c'est la loi et nous appelons le gouvernement provincial à organiser d'autres procès pareils afin d'en finir, une fois pour toute, avec ce phénomène", a-t-il laissé entendre.

C'est le cas de certains habitants de Goma qui se sont confiés à notre rédaction, satisfaits du déroulement de ce procès public. Pour plusieurs, cela prouve la volonté des autorités provinciales à éradiquer le kidnapping qui appauvrit la paisible population.

"Nous vivons au taux du jour mais ceux qui amènent nos frères dans les lieux inconnus en nous demandant environ 1000$ nous vexent car devenu une sale habitude. Le paiement se faisait généralement à travers un réseau de communication bien connu. C'est pourquoi, nous appelons notre gouvernement à se saisir du dossier pour que le virement ne s'effectue plus via les banques téléphoniques. Ce verdict nous réjouit énormément dans le sens où les autres viennent de voir la force de l'Etat, via la condamnation de ces bandits", a déclaré un habitant de Goma, qui a assisté à toutes les audiences.

Les frustrations

Par contre, Me Trésor Nyamazi, avocat de la partie défense, la condamnation de ces personnes n'a pas respecté toutes les procédures de la loi et comme le gouvernement provincial a financé ce procès, le Tribunal de grande instance et le ministère public ont voulu plaire au gouverneur du Nord-Kivu, en condamnant les innocents. "Nos clients ont été présentés comme membre d'une association de malfaiteurs, mais les preuves n'ont pas été présentés, par exemple où se font les réunions, quand, comment est organisée la soi-disant bande fabriquée par la partie civile et ses acolytes ? Et depuis quel moment cela se fait ? Mais la politique s'est vite ingérée dans la justice ", a regretté ce jeune avocat.

Selon lui, le verdict donné ce jour est erroné, car la loi n'a pas été dite. Il souhaite qu'à la prochaine, que la politique n'interfère pas dans la justice qui est censée être neutre pour servir tout le monde étant donné que nul n'est au-dessus de la loi.