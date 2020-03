Angola: COVID-19 - Le pays renforce la surveillance sanitaire dans les frontières

Luanda — Le gouvernement angolais renforcera, dans les prochains jours, les mesures de prévention et de surveillance épidémiologique et sanitaire dans les zones frontalières, compte tenu de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus (COVID-19) dans le monde, qui est passé mercredi d'épidémie à pandémie.

L'annonce a été faite mercredi à Luanda, par le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, qui a désigné les frontières des régions du nord et de l'est comme celles qui mériteraient le plus l'attention du gouvernement, en vertu de l'émergence du premier cas de COVID-19 en République démocratique du Congo (RDC).

S'adressant à la Télévision Publique d'Angola (TPA), le gouvernant a déclaré que les mesures de prévention impliquent essentiellement la diffusion d'informations utiles, telles que le lavage fréquent et la désinfestation des mains, se couvrir la bouche pour tousser ou éternuer, ainsi que d'éviter la poignée de main dans l'acte de salutations et de foules de gens lors d'événements.

Il a également plaidé pour la nécessité de renforcer la surveillance de la santé dans les aéroports et les ports, en raison de l'augmentation du nombre de cas dans les pays ayant une plus grande proximité géographique et historique avec l'Angola, comme le Portugal et l'Afrique du Sud.

À l'occasion, il a souligné le report de l'arrivée du bateau de croisière touristique en Angola comme l'une des mesures préventives que le gouvernement a adoptées, alors que la situation d'alerte mondiale demeure.

En plus de ce navire, qui devait arriver en Angola (Namibe-Benguela-Luanda) le 26 de ce mois, Franco Mufinda a indiqué que la même mesure de restriction couvrira d'autres touristes en provenance de pays ayant un taux plus élevé de cas de coronavirus.

L'Angola n'a pas encore enregistré de cas positifs de coronavirus, tandis que la RDC, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, entre autres, sont les pays africains touchés par la pandémie mondiale.

Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la COVID-19 comme une pandémie, car elle a atteint une dimension intercontinentale et s'est rapidement étendue à presque tous les pays du monde.