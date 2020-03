Tunisie: Au Goethe-Institut, programmation des mois de mars et avril 2020 - De la musique, une exposition internationale et des résidences

Au programme, la 4e édition du festival «Les Solistes» du 21 au 28 mars, à Tunis et dans les régions de Ben Arous et de Mégrine.

Le Goethe Institut de Tunis vient de dévoiler sa programmation culturelle de la deuxième quinzaine du mois de mars et du mois d'avril.

Au menu pour commencer le festival « Les Solistes » dont l'institut est partenaire et qui se tiendra, du 21 au 28 mars, à Tunis et dans les régions de Ben Arous et de Mégrine, organisé par l'association « Les Solistes». Sont annoncés, un concours, des stages, des masters class, ainsi qu'une cérémonie de clôture ouverte au grand public, qui aura lieu à l'Acropolium de Carthage.

Un autre partenariat, mais cette fois dans l'organisation de la 1ere édition d'« Art Studio » initié par l'artiste tunisienne Faten Rouissi. L'artiste ouvrira son atelier les 2, 3 et 4 avril pour accueillir 80 participants, dans le cadre d'un colloque sur le thème de : «L'atelier/ArtStudio d'artistes en tant que lieu de genèse/exposition/visibilité/stockage et pérennité d'oeuvres. Luxe ou nécessité pour l'artiste visuel ?».

Il sera, aussi, question de la 3e édition de « No-Logo», un projet artistique (résidence artistique et tournée de concerts), lancé par l'association «Echos Electrik» en partenariat avec des artistes tunisiens et le collectif «La Bulle». Présenté au public sous la forme d'une bulle gonflable, le projet nomade «No-Logo» s'engagera dans une tournée traversant cette année la région de: Tataouine et Ghomrassen (4 et 5 avril), les villes de Gabès (8 et 9 avril), de Mahdia (11 et 12 avril) et pour la première fois depuis la création du projet, il passera par Tunis le 16 avril.

Pour finir, le Goethe-Institut annonce l'exposition internationale «Matter of Time» à Ennejma Ezzahra, Sidi Bou Said, qui réunira, du 9 au 11 avril, une trentaine d'artistes, curatés par les participants du programme d'études curatoires «Tasawar Curatorial Studio», lancé en 2018, par le Goethe-Institut Tunis et dirigé par la curatrice Bettina Pelz.