Congo-Kinshasa: Doctorat honoris causa de Denis Mukwege - La société civile réconfortée

Le titre, pense la société civile, est une reconnaissance du service rendu par ce médecin à son pays et relève l'appel à l'action et à l'engagement lancé par le gynécologue congolais en direction de ses compatriotes.

Réagissant le 10 mars au décernement du titre de docteur honoris causa au chirurgien congolais et président de la Fondation Panzi, la coordinatrice du Mouvement des indignés de la sécurité en RDC (Miss), Nicole Kavira, qui affirme mener la même lutte que le médecin sacré, a indiqué la satisfaction de tous les membres de son mouvement, qui ont été nombreux à la manifestation, que l'une des institutions universitaires du pays ait reconnu l'apport de ce médecin pour le retour de la paix en RDC.

Cette activiste salue cette reconnaissance et appelle les autres Congolais à mettre en œuvre les recommandations faites par le Congolais prix Nobel de la paix, lors de sa leçon publique faite avant ce sacre. «Le service rendu par le Dr Denis Mukwege a été reconnu et honoré aujourd'hui par ce diplôme et ce titre de docteur honoris causa lui décernés par l'Université protestante du Congo », a-t-elle affirmé.

Nicole Kavira, dont le mouvement lutte pour la paix dans l'est du pays et sur toute l'étendue de la RDC, a, en effet, appelé les Congolais à l'engagement pour le retour de la paix. A l'en croire, l'élévation du chirurgien congolais surnommé «réparateur des femmes » la réconforte davantage dans son engagement et sa lutte pour le retour de la paix dans le pays. «Nous continuons à lutter, à mener des actions, pour le retour de la paix dans l'est de la RDC », a-t-il rassuré, en indiquant les actions passées menées par son mouvement et celles à venir dont le sit-in prévu devant l'ambassade de l'Ouganda pour dénoncer l'implication de ce pays dans l'insécurité et les massacres perpétrés dans l'est du pays.

La coordinatrice du Miss relaie également cet appel lancé par le récipiendaire à la jeunesse congolaise, en vue de prendre la relève, de s'impliquer pour changer la destinée du pays ainsi que le retour de la paix. «Venons, intégrons les mouvements citoyens, intégrons le Mouvement des indignés pour chasser l'ennemi loin de la RDC », a conclu Nicole Kavira. L'activiste des droits de l'homme, Clotilde Banguene Aziza, souligne cet éveil de conscience qui a transparu dans l'appel du Dr Mukwege, qui a noté que la RDC était un pays riche dont la richesse devra impérativement profité à ses filles et fils. Elle a également souligné la leçon de morale faite aux Congolais, qui ont été appelé à « arrêter avec la distraction en vue de se battre pour leur dignité».

Evoquant l'interpellation de la jeunesse, cette activiste a noté que face à ce que l'on peut qualifier de « générations perdues », les jeunes doivent se lever pour « sauver le pays ». Clotilde Banguene Aziza a aussi évoqué la fin du discours de Denis Mukwege, qui parle d'un Congo radieux, pour susciter l'espoir. « J'ai retenu qu'avec le travail et l'espoir, nous pouvons encore relever ce pays », a-t-elle conclu, notant que ce rêve du gynécologue congolais n'est possible que si les leaders congolais se mettent ensemble et si les Congolais se mettent au travail, avec comme préalable, l'analyse des causes de la destruction du pays.