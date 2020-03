Soudan: Ministre de la santé - Il n'y a pas de cas de coronavirus au Soudan

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé, le Dr Akram Ali Al-Tom, a confirmé qu'il n'y avait aucun cas de virus corona au Soudan.

Le Dr Akram a affirmé dans le forum de (SUNA), mercredi, la soumission d'une recommandation au Cabinet et aux conseils souverains pour resserrer les procédures d'entrée des personnes des pays touchés afin d'empêcher l'entrée de la maladie au Soudan, en plus d'étendre la traverser et répondre aux besoins des centres d'isolement des États, enquêter sur la maladie et fournir les cadres et contrôles nécessaires.

Il a indiqué que la première ligne de défense est de resserrer et d'empêcher l'entrée de la maladie, et que le service des épidémies surveille la situation des Soudanais à l'étranger, en particulier dans les pays qui ont enregistré des cas de corona, et l'observation sur les voisins des pays.

Le ministre fédéral de la Santé a affirmé l'achèvement des préparatifs des procédures standard du ministère fédéral de la Santé, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en fournissant les infrastructures stratégiques nécessaires pour contenir l'épidémie.

Le Dr Akram a souligné que le Soudan avait été le premier à préparer des chambres d'isolement, des passages à niveau et des abris avant l'entrée de Corona dans le pays, expliquant que: "Il y a des pays qui ont fermé ses passages après l'entrée de l'épidémie".

Il a révélé les préparatifs de 12 traversées, dont 6 pourraient constituer une menace.

En ce qui concerne la peur de l'épidémie provenant des pays touchés, le Dr Akram, a déclaré: "Oui, nous avons cette peur, et nous sommes en mesure de faire face, comme ce qui s'est passé avec le choléra et la fièvre de la vallée du Rift, il a dévoilé la déclaration proche du Soudan exempt d'infection humaine par la fièvre de la vallée du Rift.

Pour sa part, le directeur du département d'urgence et de contrôle des épidémies du ministère, le Dr Babiker al-Magbool, a noté que tous les cas suspects étaient confirmés négatifs après enquête.