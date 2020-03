Soudan: Daqlo - Le gouvernement coopère avec la MINUAD pour maintenir la sécurité

Khartoum, 12 — Le premier vice-président du Conseil souverain de transition, le Lt.-Gén. Mohamed Hamdan Daglo a affirmé la volonté du gouvernement de coopérer avec les forces de la MINUAD afin d'assurer la sécurité et la stabilité au Darfour.

Au cours de sa réunion au Palais républicain mercredi, avec M. Jeremiah Mamaboulou, le Représentant spécial de la Mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine pour le maintien de la paix au Darfour (MINUAD) a examiné un certain nombre de questions qui préoccupent la MINUAD, notamment la situation sur le terrain, et sa contribution au rétablissement de la sécurité jusqu'à la fin de son mandat.

M. Jeremiah Mama Polo a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le premier vice-président du Conseil souverain de transition de la situation dans les zones non contrôlées par le gouvernement, louant la coopération et la coordination du gouvernement et de la MINUAD pour parvenir à la stabilité et la sécurité dans certaines zones qu'ont connu des troubles de sécurité.

Il a déclaré que la réunion était une bonne occasion d'examiner l'évolution des négociations de paix entre le gouvernement et les mouvements de lutte armée à Juba, félicitant le premier vice-président du Conseil souverain de transition et la médiation du Sud pour les progrès accomplis dans les négociations en ses différentes pistes.

Il a indiqué la participation de la MINUAD aux négociations de paix à Juba en fournissant une assistance au secrétariat, le transport de la délégation des réfugiés, des personnes déplacées et de la femme, au siège des négociations à Juba, et sa volonté de contribuer à la réalisation de l'accord de paix sur le sol.