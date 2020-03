Sénégal: Gestion préventive de l'épidemie du Coronavirus - Macky «déploie» Diouf Sarr vers les grands rassemblements et manifestations

«Accorder une attention particulière aux grands rassemblements et manifestations programmés sur le territoire national», dans le cadre du déploiement des stratégies de communication, d'information et de sensibilisation des populations sur la gestion préventive de l'épidémie du coronavirus. C'est ce que le président de la République, Macky Sall a demandé au ministre de la santé et de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. C'était hier, mercredi 11 mars, lors du conseil des ministres.

La lutte contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, considérée depuis hier, mercredi 11 mars, comme une «pandémie» par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a occupé une bonne place au conseil des ministres tenu hier, mercredi 11 mars. Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien, le président de la République, Macky Sall, dans le cadre du «déploiement des stratégies de communication, d'information et de sensibilisation des populations sur la gestion préventive de l'épidémie» a exhorté le ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a accordé «une attention particulière aux grands rassemblements et manifestations programmés sur le territoire national».

«Le Président de la République a félicité et encouragé le personnel médical du Sénégal pour le travail remarquable effectué dans le cadre de la prise en charge au niveau des structures de santé des cas suspects et ou confirmés de COVID-19. Il a invité le Ministre de la Santé à poursuivre sans relâche le déploiement des stratégies de communication, d'information et de sensibilisation des populations sur la gestion préventive de l'épidémie, en accordant une attention particulière aux grands rassemblements et manifestations programmés sur le territoire national», informe l'édit du gouvernement.

La même source souligne que le Chef de l'Etat a, particulièrement, demandé au Gouvernement «d'accompagner davantage l'Institut Pasteur de Dakar, les laboratoires ainsi que les Instituts de recherche médicale dans leurs projets de santé publique».

Mieux, Macky Sall a aussi demandé à «nos services diplomatiques et consulaires d'apporter aux sénégalais de la Diaspora toute l'assistance nécessaire en cette circonstance».

Rappelons que la première fois, un cas (un Sénégalais) suspect a été déclaré positif.

Le Chef de l'Etat a clos sa communication sur les points relatifs à la réalisation du port de Ndayane ; la relance des travaux du port de pêche de Boudody, à Ziguinchor ; et l'alimentation durable en eau potable de la ville de Touba. Il a notamment demandé au Ministre de l'Eau et de l'Assainissement de mettre en œuvre sans délai, avec l'appui du Ministre des Finances et du Budget, le Projet d'urgence d'approvisionnement en eau potable de Touba, conformément à ses engagements lors de la dernière édition du Grand Magal de Touba.