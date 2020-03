Soudan: Volonté du gouvernement de s'attaquer aux problèmes des réfugiés et des personnes déplacées

Khartoum — - Le Premier ministre, le Dr Abdullah Hamdouk, a affirmé la Volonté du Gouvernement de Transition à s'attaquer aux Problèmes des Réfugiés et des Personnes Déplacées, une fois de plus l'Engagement du Gouvernement à parvenir à une Paix Globale et Juste.

Cela s'est produit lors de sa rencontre ce Jeudi à son bureau du Conseil des Ministres, Filippo Grand, Haut-Commissaire Pour les Affaires des Réfugiés, en présence du Ministre des Affaires du Cabinet, l'Ambassadeur Omar Bashir Manis, et Ministre des Affaires Etrangères, Asmaa Mohamed Abdullah.

Dans une déclaration faite à la presse, le Haut-Commissaire pour les Réfugiés s'est déclaré heureux de sa première visite au Soudan, qui a été l'Aboutissement et l'Achèvement de la réunion qu'il avait eu avec le Premier ministre il y a plusieurs mois à New York, indiquant que le Soudan est l'un des Pays qui accueillent des Réfugiés depuis plus de Cinq Décennies et accueille plus d'un Million de Réfugiés de Différents pays, Notant qu'il y a un Million et Huit Cent Personnes Déplacées au Soudan et près de Sept Cent Mille Réfugiés Soudanais dans les pays voisins du Soudan, indiquant que la réunion a traité de la Question des Réfugiés au Soudan et des Réfugiés et Personnes Déplacées Soudanaises dans d'autres pays ou à l'intérieur du Soudan.

Filippo a souligné que le HCR continue de soutenir le Processus de Paix au Soudan et de Mobiliser Davantage de Ressources, déclarant à cet égard que le HCR a commencé à Mobiliser environ (40 $) Millions de Dollars pour soutenir ces Activités et continuera de Mobiliser Davantage.

Filippo a déclaré que la réunion a abordé le Rôle Régional que le Soudan peut jouer dans le Processus de Réalisation de la Paix dans la Région en Assumant le Leadership de l'IGAD, ce qui contribue au Retour des Réfugiés au Soudan dans leurs pays.

Filippo a expliqué que le HCR travaille en Partenariat avec le Soudan depuis près ou plus de (50) ans, exprimant son Espoir que la Transformation en cours dans le Soudan amènera le Partenariat en cours avec le HCR à une Nouvelle Etape, et il a exprimé sa Gratitude pour l'Intérêt du Gouvernement à répondre les Questions relatives aux Réfugiés, soulignant l'Engagement du HCR à continuer de Travailler avec le Gouvernement comme une Bonne Occasion d'Intensifier les Efforts Ensemble à cet égard.

Filippo a confirmé que le HCR est prêt à fournir au Gouvernement le Soutien Nécessaire pour qu'il puisse Procéder à l'Enregistrement des Réfugiés et aux Opérations de Services pour eux.