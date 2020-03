Sénégal: Bilan des deux années d'activités de la Der - 55,98% des financements concernent l'autonomisation économique

La Délégation générale à l'Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (Der/Fj) a tiré un bilan de ses deux années d'activités.

Selon un communiqué qui nous est parvenu hier, mercredi 11 mars, 55,98% des financements de la Der concernent l'autonomisation économique, les 44,02% ont profité aux Tpe (Très petites entreprises (Tpe) et aux Petites et moyennes entreprises (Pme) ainsi que la structuration des chaînes de valeur (guichet hors-autonomisation).

C'est ce qui ressort d'un communiqué qui nous est parvenu hier, mercredi 11 mars à la rédaction. Selon ce document, 95 milliards de F ont été mobilisés par la Der pour son intervention sur la période 2019 - 2023. (... ). 1 894 entreprises ont bénéficié de financements à travers ce guichet de la Der/Fj créant ainsi des emplois directs et indirects dans leurs secteurs d'activités. Trois programmes sectoriels ont mobilisé 5 milliards Fcfa, a aussi signalé la Der/Fj. Il s'agit, selon elle, du co-financement de camions frigorifiques avec la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) pour 2 milliards F Cfa au profit des acteurs de la pêche ; 2 milliards F Cfa pour le remplacement des motos Jakarta en région par des tricycles.

Et enfin le financement des entreprises du Numérique à hauteur de 2 milliards 170 millions F Cfa, conformément à l'engagement du Président Macky Sall lors du Forum du Numérique de mars 2018. Suivant toujours le communiqué, la Der/Fj a établi des partenariats avec des institutions financières pour la mise à disposition des ressources aux bénéficiaires via de la dette, de la garantie et du cofinancement.

Pour le Guichet hors autonomisation concernant les Pme, 1 550 comptes bancaires ont pu être ouverts pour des entreprises. Concernant le Pavie I, la Der/Fj a révélé qu'il est à sa première phase et se tiendra sur la période 2020 - 2022 avec un montant de 67,8 milliards pour le financement et l'assistance technique des cibles.

Ledit programme est constitué de près de 60 milliards F Cfa en financement aux chaines de valeur et aux TPME/TPMI en utilisant 3 mécanismes de financement notamment la mise a disposition, le co-financement et la garantie ; plus de 9,9 milliards F Cfa d'appui aux Mpme (Micro, petites et moyennes entreprises) non financiers ; plus de 20 conventions à signer avec des structures d'accompagnement et les institutions financières partenaires ; 14 140 individus ou groupements financés ; 165 000 emplois directs et indirects créés dont plus de 50% de femmes ; 15 milliards de F Cfa par année en création de richesses, entre autres.