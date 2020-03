Gambie: 2éme édition du conseil présidentiel sénegalo-Gambien, ce jeudi - Dakar évalue les engagements de Banjul de 2018

Après Banjul, en mars 2018, Dakar accueille la deuxième édition du Conseil présidentiel sénégalo-gambien. Le rencontre qui se tient aujourd'hui, le 12 mars 2020 au King Fahd Palace, sous la présidence effective de Macky Sall, président de la République du Sénégal et de son homologue Adama Barrow, président de la République de Gambie, sera l'occasion d'évaluer les engagements de Banjul.

Dans cette présente édition, il est question «d'évaluer l'état de mise en œuvre des engagements pris à Banjul et de définir des feuilles de route dans des secteurs prioritaires notamment dans les domaines de la sécurité, des transports, du commerce, de l'environnement et de la libre circulation des personnes et des biens. De nouveaux accords (justice, normalisation, commerce de transit, protection civile, cinéma et audiovisuel) seront également signés lors de cette rencontre», informe un communiqué du service de communication du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, parvenu à la rédaction de Sud Quotidien.

Le conclave de Dakar est précédé d'une session ministérielle tenue hier mercredi dans l'après-midi, à partir de 17 heures, et une réunion des experts qui a déjà été organisé la veille, mardi 10 mars, lit-on dans le document. «Cette initiative participe d'une volonté commune des deux Chefs d'Etat d'impulser une nouvelle dynamique aux relations entre le Sénégal et la Gambie et d'instaurer un dialogue permanent et confiant au niveau politique», précise la source.

Déjà, «la première édition, tenue à Banjul, le 13 mars 2018, avait permis de passer en revue la coopération bilatérale et d'en dégager de nouvelles perspectives en vue de la consolider davantage. A cette occasion, six (6) accords ont été signés dans les domaines consulaires, des transports routiers, de la santé et des productions animales, de la culture, du sport et de l'enseignement supérieur», souligne le texte.