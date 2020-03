Sénégal: Classement indice sur l'Etat de droit du world justice project - Le pays au 7ème rang sur 31 pays pour la région afrique subsaharienne

L'organisation internationale de la société civile, World Justice Project (Wjp) a publié hier, mercredi 11 mars, son Indice sur l'État de Droit 2020. Le Sénégal est arrivé en 7ème position sur 31 pays, pour la région Afrique subsaharienne, et 52ème sur les 128 pays concerné par l'étude.

Selon le communiqué qui donne l'information, la Namibie est le pays le plus performant pour l'Afrique subsaharienne et les trois pays avec les scores les plus bas, en matière de respect de l'Etat de Droit, pour la région sont la Mauritanie, le Cameroun et la République Démocratique du Congo (RDC).

Le Sénégal est classé 7ème sur 31 pays pour la région Afrique subsaharienne et 52ème sur les 128 pays examinés, en terme d'Etat de droit. Ce sont les résultats du rapport annuel de l'Indice de droit du World Justice Project (Wjp) révélés hier, mercredi 11 mars à Washington, rapporte un communiqué parvenu à notre rédaction. L'Indice sur l'État de Droit du Wjp mesure la «performance en termes d'Etat de droit de 128 pays et juridictions repartie entre huit facteurs : Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement, Absence de Corruption, Gouvernement Ouvert, Droits Fondamentaux, Ordre et Sécurité, Application des Règlements, Justice Civile et Justice Criminelle».

Le document nous apprend que le score total du Sénégal a baissé de moins de 1% dans l'Indice de cette année. «A la 52ème place, sur 128 pays et juridictions à travers le monde, le Sénégal reste à la même position au classement mondial. Le score du Sénégal le place 7eme sur 31 pays dans la région Afrique subsaharienne et 2ème sur 30 parmi les pays à revenu moyen faible», lit-on dans le communiqué. Le rapport annuel de l'Indice sur l'Etat de droit du Wjp s'est basé sur plus de 130.000 sondages auprès de ménages et 4000 sondages auprès d'experts à travers le monde. Rappelons que l'Indice sur l'Etat de Droit 2019 du Wjp avait classé le Sénégal à la 52ème place sur 126 pays en matière d'Etat de droit. Notre pays était arrivé en 7ème position sur 30 pays dans la région subsaharienne.

En effet, la Namibie caracole en tête pour l'Afrique subsaharienne, en arrivant 35ème sur 128 pays. Elle est le pays le plus performant dans cette partie du continent africain, suivi du Rwanda et de la Maurice. Les trois pays avec les scores les plus bas pour la région sont la Mauritanie, le Cameroun et la République Démocratique du Congo (RDC - 126e parmi 128 pays).

Selon le communiqué, «les pays ayant enregistré la plus grande marge de progression en termes d'Etat de droit sont l'Ethiopie (progression de 5.6% en terme de score, induit principalement par des gains en terme de Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement et Droits Fondamentaux) et la Malaisie (5.1%, induit principalement par des gains en terme de Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement, Droits Fondamentaux et Application des Règlements)».

Et d'ajouter : «la baisse la plus significative en terme de score au cours des cinq dernières années a été le score de l'Egypte et de la Pologne en termes de Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement, avec en moyenne une baisse annuelle de -8.5% et -6.8%, respectivement».

Danemark, Norvége et Finlande au sommet

Le Danemark, la Norvège et la Finlande sont au sommet du classement de l'Indice sur l'Etat de Droit du Wjp en 2020, lit-on dans le communiqué. Quant au Venezuela, au Cambodge et à la République Démocratique du Congo, ils ont obtenu les scores les plus faibles, de la même manière qu'en 2019. «Plus de pays ont reculé au lieu de s'améliorer en terme de leur performance sur l'Etat de Droit pour la troisième année consécutive. La plupart des pays ayant enregistré un recul en termes d'Etat de droit dans l'Indice 2020 avaient aussi enregistré un recul l'année précédente, indiquant une tendance à la baisse persistante. Cela s'est vu particulièrement pour le facteur mesurant les Contraintes aux Pouvoirs du Gouvernement», indique la source. Et de relever : «ces baisses sont généralisées, et se reflètent aux quatre coins du monde. Dans chaque région, une majorité de pays a enregistré un recul ou aucun changement dans leur performance globale en termes d'Etat de droit depuis l'Indice sur l'Etat de Droit du Wjp 2019».

Le World Justice Project est une «organisation indépendante et pluridisciplinaire impliquée dans le développement de l'état de droit dans le monde entier». Quant à l'Indice sur l'Etat de Droit du Wjp, elle est la «principale source de données originales et indépendantes sur l'état de droit». Il couvre maintenant 128 pays et juridictions et s'appuie sur plus de 130.000 sondages auprès de ménage et 4000 sondages auprès de juristes et d'experts afin de mesurer comment l'état de droit se vit et se perçoit à travers le monde.