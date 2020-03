Sénégal: Pénurie d'eau à Dakar - Des populations crient leur ras-le-bol

La pénurie d'eau ne finit pas de semer le désarroi et la colère dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. Des populations n'en peuvent plus avec la persistance des coupuresd'eau qui est devenue leur calvaire quotidien.

A Grand-Yoff, Niary Tally, Cité Fadia et aux Parcelles Assainies entre autres, des ménages et des habitants sont obligés de veiller presque toute la nuit pour s'approvisionner de ce liquide précieux qui ne coule des robinets que vers 1h, 2h voire 4h. Pis, il arrive qu'ils restent plus de trois jours sans aucune goutte d'eau.

A première vue, on se croirait même en milieu saharien, dans plusieurs quartiers de la capitale,ces temps-ci. Le constat est le même. Il est quasi impossible, dans ces zones, de marcher 3 mètres sans apercevoir toutes tranches d'âges confondus, hommes, femmes et enfants déambulant sous le soleil chaud, ardent et hostile de ce mois de mars, tous, à la recherche de l'eau. Errant, l'air déboussolé, ils semblent avoir aucune destination précise. Depuis plusieurs semaines, voire des mois, des quartiers de Dakar tels Niarry Tally, Scat Urbam, Parcelles Assainies et autres sont privés de ce liquide précieux.

Un tour à Arafat, un quartier situé au cœur de Grand-Yoff, permet d'apprécier. Ici, une foule immense formée autour d'un camion-citerne d'eau saute à l'œil nue. Des bousculades, des violences verbales entre des gens venus se procurer l'eau en dit long sur l'ampleur de la pénurie. On a du mal à déchiffrer leurs paroles, chacun s'auto-proclame le premier venu.

Désordre et souffrance autour d'une citerne de SEN'EAU

Interpellée Sophie, une femme d'une forte gabarie revient sur son calvaire quotidien. «Vraiment je traverse des moments très difficiles et surtout fatigants. Depuis janvier, pas une seule goutte d'eau ne coule des robinets, on vit une cacophonie totale. Chaque mi- journée, un homme altruiste nous offre de l'eau, sans rien attendre en retour. Même si, ça ne couvre pas tous mes besoins, je m'en contente et je l'utilise surtout pour les services de nettoyages et les bains. Je n'arrive plus à économiser de l'argent car, j'achète une bouteille de 10 litres d'eau à la boutique au quotidien pour la préparation du déjeuner», a-t-elle déclaré.

Sur place, des cris d'un bébé sur le dos de sa mère, des enfants pleurant de toutes leurs forces, qui témoignent de la frustration, la fatigue grandissante et la souffrance de sa génitrice, attirent notre attention. Elle tente en vain de le calmer. Interrogée, la dame, la trentaine, explique : «je paye très cher cette pénurie d'eau, sans compter l'allongement de mes journées. J'ai renoncé à la quasi-totalité de mes activités pour pouvoir m'approvisionner en eau, sans compter les lourdes charges de bassine à porter et le long trajet que je fais à plusieurs reprises. Tout mon corps me fait mal ; pourtant je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre sans eau, surtout quand on a des enfants», confie-t-elle, triste.

Le conducteur de la citerne d'eau qui approvisionne ce quartier populeux de Grand-Yoff chaque jour est en réalité un agent de Sen'Eau qui les approvisionne ainsi en liquide précieux, contrairement à ce que pensent les habitants du quartier (un homme altruiste). Même si l'agent en question n'a pas voulu s'entretenir avec nous, dans les discussions, nous rendrons compte que les autorités de Sen'Eau, au fait de cette pénurie, mettent à disposition de différents quartiers touchés, des citernes d'eau pour atténuer leur soif.

Prévention de la COVID-19: comment se laver à chaque fois les mains si on peine à trouver de quoi préparer le repas?

Plus loin dans les méandres des ruelles, une belle dame du nom de Mariam Dalan Ba révèle que parfois, lorsque les robinets s'ouvrent, l'eau semble impropre à la consommation, du fait de sa couleur sombre, parfois jaunâtre. Pour elle, en cette période d'épidémie de coronavirus, ils sont livrés à la merci de la maladie. «L'Etat passe tout son temps à nous tympaniser avec des mesures d'hygiènes alors qu'ils sont incapables d'assouvir notre besoin vital le plus minime. Comment se laver à chaque fois les mains si on peine à trouver de quoi préparer le repas ? C'est vraiment chaotique!»

Autre quartier, autres réalités ! Aux Parcelles Assainies, Unité 21, les habitants vivent une détresse immense. Contrairement à Grand-Yoff, ils ne voient même pas la silhouette d'un camion-citerne d'eau. La plupart se ruent vers les cités environnantes à la recherche de ce liquide précieux. Alioune Diouf, trouvé devant son restaurant et s'apprêtant à aller chercher de l'eau, des bouteilles à la main, déplore la situation. «C'est très difficile pour nous. Depuis des moments, on vit ce calvaire, surtout nous les restaurateurs. On fait tout avec de l'eau et on est obligés de tenir notre espace propre pour attirer la clientèle», a-t-il laissé entendre. Et de renchérir qu'à cette pénurie vient s'ajouter la «hausse des factures. La foi passée, j'ai reçu une facture de 45000 F CFA. J'étais ébahi, je me suis rendu à leur service pour faire une réclamation, mais ils m'ont servi des explications sans queue, ni tête. A la limite, c'était peine perdue», dixit le sieur, ruminant sa colère.

Plus loin, dans ce même quartier de la banlieue des jeunes laveurs souffrent aussi de ce manque d'eau. «Depuis cette série de pénuries, nos activités battent de l'aile. Nous pouvons perdre des heures à la recherche de l'eau ; cela nous fait perdre en même temps des clients qui sont souvent impatients. Ce qui impactent négativement sur notre chiffre d'affaire». Ces riverains des Parcelles Assainies ne demandent qu'une chose à l'Etat du Sénégal : «que l'eau coule en abondance, comme au bon vieux temps». Même si on ne se souvient plus de ce moment dans la capitale sénégalaise.