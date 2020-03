Maroc: RCOZ-RCAZ en prologue de la 21ème journée du championnat

Nouvelle blessure d'Abdelilah Hafidi

Les péripéties de la 21ème journée du championnat national de football, Botola Pro D1, débuteront ce soir à 19 heures par la rencontre qui opposera, au stade municipal à Oued Zem, le Rapide local à la Renaissance de Zemamra.

Le RCOZ qui n'a plus gagné depuis neuf manches se doit de chasser cette guigne et renouer avec la victoire en vue de soigner son classement. En l'absence de son public, sa mission ne sera pas facile, d'autant plus que l'adversaire du jour est une équipe joueuse, comptant dans ses rangs des joueurs aguerris, et capable de regagner le bercail sans dégâts.

Cette 21ème journée devra se poursuivre samedi par la programmation de deux matches qui ne manqueront pas d'intérêt. Le premier, prévu à 18 heures au complexe municipal de Berrechid, aura pour acteurs le CAYB, qui alterne le bon et le moins bon, et le MCO, leader provisoire et qui entend le rester. La seconde confrontation mettra aux prises, à 20 heures au stade Al Massira à Safi, l'OCS, coaché désormais par Abdelhadi Sektioui, avec le MAT qui reste sur deux victoires consécutives aux dépens de la RCAZ et du CAYB.

Dimanche, un seul match est programmé entre le DHJ et l'ASFAR, confrontation qui se déroulera à partir de 18 heures au stade El Abdi à El Jadida. Alors que lundi, le plateau sera copieux avec trois belles affiches. Le bal sera ouvert à 16 heures par l'affrontement IRT-RSB, suivi à 18 heures de WAC-OCK, alors qu'à 20 heures, le FUS donnera le ton au RBM qui vient de signer son premier succès de la saison lors de la précédente journée.

A noter que le 21ème acte du championnat sera tronqué de la rencontre HUSA-Raja, reportée à une date ultérieure en raison de l'engagement des Verts en Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions. Ils auront à affronter, ce dimanche à 20 heures au complexe Mohammed V à Casablanca, le club égyptien d'Al Ismaïli pour le compte de la demi-finale retour, sachant qu'à l'aller, ils s'étaient inclinés sur le court score de 1 à 0.

Pour le match de dimanche, le Raja devra faire, une fois encore, sans Abdelilah Hafidi qui a contracté une blessure musculaire qui l'éloignera de la compétition pendant au moins deux semaines.

Cinglant revers des U17

La sélection nationale de football (cadets) s'est inclinée face à son homologue tunisienne par 4-0, en match amical disputé mercredi au stade Kram dans la banlieue de Tunis.

Les buts du match ont été inscrits par Rayan Krouche (38), Adem Ben Ahmed (55), Raqi Aouni (65) et Youssef Snena.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale cadets de football pour les prochaines échéances.

Un nouveau match amical opposera samedi prochain au stade Kram ces deux sélections.

Divers sportifs

Football

La sélection nationale féminine de football (U17) affrontera, ce samedi à Salé, son homologue botswanaise, en match retour comptant pour le 1er tour des éliminatoires (zone Afrique) de la Coupe du monde de la catégorie.

L'équipe nationale croisera le fer avec le Botswana sur la pelouse du stade Boubker Ammar à Salé à 15h.

Le Onze national avait arraché la victoire à Gaborone lors du match aller sur le score d'un but à zéro.

Athlétisme

Les Championnats du monde juniors d'athlétisme se tiendront du 7 au 13 juillet prochain au stade Kasarani dans la capitale kényane, Nairobi, a annoncé mercredi Sports Kenya, instance chargée de l'organisation des compétitions sportives dans le pays. Le stade Kasarani devrait être fermé à partir de lundi prochain pour des travaux d'amélioration des installations en prévision de cette grande compétition bisannuelle.

Dans un communiqué relayé par les médias locaux, Sports Kenya a annoncé la fermeture du stade principal, ainsi que des terrains d'entraînement, ajoutant qu'un budget de 332 millions de shillings (3,2 millions de dollars environ) a été alloué à cette opération.

Collecte

La Marocaine des journalistes sportifs (MJS) et l'Association de la solidarité atout âge (SAGE) organisent, le 17 mars, une collecte nationale de sang sous le thème "Notre sang c'est leur vie".

Cette collecte, organisée en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie, a pour objectif de sensibiliser et d'inculquer la culture de la solidarité.