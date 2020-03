Cameroun: Coronavirus - Les deux cas confirmés en voie de guérison

Selon le directeur de l'Hôpital central de Yaoundé où ils sont en isolement depuis le 6 mars dernier, leur état de santé s'améliore nettement.

De bonnes nouvelles en provenance de l'Hôpital central de Yaoundé. Les deux cas confirmés de Coronavirus sont en voie de guérison. Leur état de santé s'améliore nettement. Ces assurances sont du Pr. Pierre Joseph Fouda, directeur de cette formation sanitaire. Dans l'incapacité d'entrer dans la salle d'isolement de la structure, l'on apprend que les deux malades sont aux petits soins depuis leur admission le 6 mars dernier. Et ce, sur tous les plans : médical, social et nutritionnel. « Ils sont dans des chambres climatisées et équipées de tout le confort nécessaire, avec notamment un téléviseur. Ils mangent bien et lundi matin, ils ont réclamé plus tôt que d'habitude, leur petit-déjeuner.

Preuve que les médicaments qui leurs sont administrés agissent », détaille notre source. Au sujet de ce traitement justement, le directeur de l'Hôpital central indique qu'il est symptomatique. « C'est un problème viral et la plupart des problèmes viraux se résolvent souvent spontanément. Face à toutes les épidémies de grippe enregistrées dans le monde, il n'y a pas souvent eu un médicament détruisant le virus. Mais le malade est mis dans des conditions devant éviter la surinfection, la fatigue et autres. Donc, si la personne a de la fièvre on traite cette fièvre, si elle a mal à la tête, on s'en occupe, jusqu'à ce que l'organisme surmonte l'infection », ajoute le Pr. Pierre Joseph Fouda.

Et pour la maîtrise de ces cas de Covid-19, une équipe de professionnels aguerris a été mobilisée. « Nous avons l'habitude de gérer de pareils cas. Rappelez-vous de l'époque d'Ebola. L'Hôpital central avait également été sollicité à cet effet et notre personnel avait déjà été formé pour faire face à ce type de problème. Ils ont à nouveau été formés afin qu'ils soient à la page. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qualifiée », poursuit le directeur de l'Hôpital central. Il ressort ainsi que les malades sont bien encadrés dans le centre d'isolement. La vingtaine de personnes mobilisées se relaient par équipes de trois, tous les jours et 24h/24. Sur la liste, figurent un assainisseur, un infirmier et un médecin.

L'assainisseur, comme l'explique notre interlocuteur désinfecte tout ce qui est utilisé là-bas chaque jour et ainsi que ceux qui entrent et sortent de la salle d'isolement. Alors que CT est sur les lieux, l'on entend le directeur de l'hôpital indiquer au téléphone : « Restez tranquille avec les enfants. Tout évolue très bien. Il va nettement mieux qu'avant. S'il y avait eu un souci, je vous aurais fais signe. Il mange bien. Ne vous inquiétez pas. » Pr Fouda rassure l'épouse de l'homme infecté. Les téléphones, nids de germes ont été retirés aux malades admis en salle d'isolement. « Nous communiquons avec les familles, pour donner les informations souhaitées et vice versa », affirme le directeur. Et pour l'instant, le dispositif mis en place par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie semble porter des fruits.