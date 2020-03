Angola: Le recensement des entreprises coûte cinq millions de dollars

Luanda — Au moins cinq millions de dollars ont été mis à disposition par la Banque mondiale pour effectuer le recensement des entreprises et des établissements (REMPE 2019), afin d'identifier l'univers des entreprises et leurs établissements en Angola.

Selon le directeur général de l'Institut national de statistique (INE), Camilo Ceita, qui s'exprimait à la cérémonie de lancement du REMPE 2019, le recensement comptera environ 500 collaborateurs, principalement des jeunes, dont 250 agents de terrain, 60 superviseurs de terrain, 22 superviseurs provinciaux et 9 nationaux.

Il a souligné la réalisation du REMPE à un moment où le pays a besoin de connaître la structure entrepreneuriale du pays, pour les entreprises formelles et informelles, les grands contributeurs et les entreprises visibles et invisibles.

Le processus couvrira également les entreprises informelles. Le processus de collecte nécessitera plus d'efforts car il n'est pas structuré et ne suit pas la logique du marché. De son côté, le coordinateur technique du REMPE, Adão Fernando, a souligné que le recensement permettra d'apporter des indicateurs sur la structure du tissu entrepreneurial du pays et de connaître le nombre d'entreprises, la localisation et permettre avoir des indicateurs pour l'INE, l'Etat et les familles. Adão Fernando a informé qu'il existe une valeur estimée d'environ deux millions 600 mille dollars, qui sera utilisée pour mettre en œuvre ce projet. Le coordinateur technique indique que la capitale du pays, qui abrite cette première phase qui a commencé ce jeudi, compte 150 agents de terrain, 30 superviseurs.

D'ici deux mois, le processus démarrera simultanément dans les autres provinces.

Il a mentionné que le recensement effectué il y a 16 ans estimait à près de 100 000 le nombre d'entreprises, mais a trouvé 26 000 entreprises actives.

Pour ce recensement, l'INE estime enregistrer environ 70 mille entreprises. Le 1er recensement des entreprises et établissements (REMPE), réalisé en 2002/2003, a permis de connaître l'univers et la structure de l'activité entrepreneuriale de l'Angola en 2002, année de référence. Il a permis de constituer le fichier des unités statistiques (FUE), qui a servi de base à la conception et à la sélection d'échantillons d'enquêtes sur l'activité entrepreneuriale et à la production d'informations statistiques de base pour les comptes nationaux.