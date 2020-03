Sénégal: Émigration clandestine - 23 filières de trafiquants de migrants démantelées en 2019

La lutte contre l'émigration clandestine porte ses fruits malgré les difficultés. En 2019, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées a démantelé 23 filières de trafiquants et interpellé 220 personnes au Sénégal, a révélé le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Il s'exprimait, hier, à l'ouverture du premier comité de pilotage du partenariat opérationnel.

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et les pratiques assimilées (Dnlt) a diligenté, en 2019, 64 enquêtes dont 23 pour usage de faux documents de voyage. Cette unité logée à la Direction de la Police de l'air et des frontières a aussi démantelé dans la même année 23 filières de trafiquants de migrants, a annoncé le Ministre de l'Intérieur hier.

Aly Ngouille Ndiaye, qui présidait la cérémonie d'ouverture du premier comité de pilotage du partenariat opérationnel conjoint signé entre le Sénégal et l'Union européenne, reste satisfait du travail réalisé par cette division qui a été créée seulement en janvier 2018. Les enquêtes réalisées par la Dnlt ont permis, selon le ministre, d'interpeller 220 personnes dont 71 ont été déférées devant la justice. «C'est dire que l'activité de cette jeune division est déjà intense et va s'amplifier lorsque les antennes régionales seront créées», a magnifié Aly Ngouille Ndiaye.

Grâce à ce travail mené par ce service logé à la Direction de la police de l'air et des frontières, le Sénégal a enregistré des «résultants probants» dans la lutte contre l'émigration clandestine. D'après le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, «depuis quelques années, aucun départ d'embarcation n'a été noté à partir de nos côtes».

Même si la Dnlt reste confronté à un problème de matériels, le ministre est persuadé que l'existant est déjà là et qu'il suffit juste de le renforcer.

«Le satisfecit enregistré sur la route maritime de l'émigration irrégulière montre la nécessité de renforcer la vigilance sur les vecteurs aérien et terrestre qui sont les plus difficiles à maîtriser», a appelé le ministre. Le premier comité de pilotage du partenariat opérationnel conjoint signé entre le Sénégal et l'Union européenne et qui porte sur la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes au Sénégal va renforcer le dispositif de lutte déjà en place.

Les ministères de l'Intérieur, des Forces armées, de la Justice et des Finances et du Budget sont tous impliqués dans la mise en œuvre du Partenariat opérationnel conjoint (Poc) financé à hauteur de 9 millions d'euros, soit environ 6 milliards de FCfa, par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne.

Pour le ministre, les capacités des forces de défense et de sécurité seront renforcées grâce à ce partenariat opérationnel conjoint avec l'Union européenne. Ils vont bénéficier d'équipements et de matériels nécessaires pour contrecarrer les réseaux de trafic de migrants. Le Directeur de la Police de l'air et des frontières, Mame Seyni Ndour, a été désigné comme coordonnateur national commun des programmes du Poc. Selon la cheffe de Délégation de l'Union européenne au Sénégal, Irène Mingasson, le partenariat opérationnel conjoint illustre l'engagement de l'État du Sénégal à lutter efficacement contre le trafic de migrants.