Burkina Faso: Scolarisation des élèves déplacés - 37 espaces temporaires au Yatenga et au Lorum

A l'occasion de ces journées portes ouvertes tenues le jeudi 27 février 2020 pour faire le bilan de ses activités de l'année écoulée et présenter celles de l'année en cours, le directeur d'Educo-Burkina-Niger, Edouard Junior N'deye, a annoncé la mise en marche d'un nouveau projet dénommé « Projet d'éducation inclusive et de qualité en situation d'urgence », financé par l'UNICEF, qui consacrera la création d'espaces temporaires pour l'éducation des enfants déplacés au Lorum et au Yatenga. EDUCO vient de bénéficier d'un autre appui de la part d'Education Cannot wait au profit des enfants victimes de l'insécurité.

C'est sur une note de satisfaction que le directeur d'EDUCO -Burkina-Niger, Edouard Junior N'deye, a annoncé la réalisation des activités de l'année 2019 à 92 % malgré, relève-t-il, le contexte sécuritaire difficile. Cette performance, il la dédie à l'ensemble des 107 travailleurs de la structure et aux partenaires.

« 2019 a marqué la fin de notre plan stratégique 2015-2019 et le début d'un processus d'élaboration de celui de 2020-2025. Ce plan stratégique est en train d'être élaboré dans le cadre d'un processus participatif qui regroupe toutes les contributions apportées aussi bien de la part des enfants, qui sont au centre de nos actions, que de nos collaborateurs, de nos partenaires locaux et du personnel de l'organisation », a indiqué Edouard Junior N'deye.

Face au contexte sécuritaire difficile, Educo, selon son directeur, a développé un volet humanitaire en vue d'offrir des alternatives éducatives aux enfants et renforcer la résilience des communautés confrontées à cette situation d'insécurité. Cette nouvelle approche se décline concrètement par le projet d'éducation inclusive et de qualité en situation d'urgence.

Ce projet financé par l'UNICEF sera matérialisé par la création de 37 espaces temporaires d'éducation au Lorum et au Yatenga. Toujours pour pérenniser cette approche, EDUCO a acquis tout dernièrement du Fonds Education Cannot wait (L'éducation ne peut pas attendre) un appui qu'elle mettra au service de l'éducation des enfants en situation de déplacés.

En clair, EDUCO conduira en 2020, 12 à 13 projets, tous contribuant à garantir les droits et le bien-être des enfants. Voulant faciliter la mobilité de ses partenaires sur le terrain, EDUCO les a dotés de 5 motos dont 3 à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga.

Installée au Yatenga en 2004, EDUCO s'est ouverte tout dernièrement aux régions du Centre-Nord, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun. Elle élargit son action en 2020 dans la région du Centre à travers des projets en zones périphériques à Ouagadougou et au Niger.

« La présente organisation des journées portes ouvertes initiées par EDUCO est une expression de redevabilité auprès des acteurs de sa zone d'intervention. Le devoir de rendre compte est l'un des outils d'amélioration de l'atteinte de l'objectif 3 de l'axe 1 du PNDES, à savoir renforcer la décentralisation et promouvoir la bonne gouvernance locale », a indiqué le gouverneur de la région du Nord, Justin Somé.