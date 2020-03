Burkina Faso: Réconciliation et lutte contre la corruption - «La marche pour la patrie»fait ses premiers pas

Parti nouvellement arrivé dans l'arène politique burkinabè. « La marche pour la patrie (LMP) » n'entend pas faire de la figuration. Dans le cadre du lancement de ses activités, ses premiers responsables ont rencontré la presse le jeudi 12 mars 2020 à Ouagadougou. Maîtres mots serinés au cours de ce rendez-vous avec les médias : la réconciliation et la traque de la corruption sous toutes ces formes.

Jeunesse ne rime pas toujours avec insouciance, incompétence et manque d'audace. C'est l'impression qui se dégage des propos du président de « La marche pour la patrie », Toussaint T. Ouédraogo, entouré lors de la rencontre avec les journalistes de deux de ses collaborateurs.

Créé seulement le 4 décembre 2019, LMP est véritablement un nouveau parti qui, selon son président, est « désireux de conquérir et d'exercer le pouvoir d'Etat pour bâtir une nation de paix, stable et prospère, fondée sur la liberté, le patriotisme, l'égalité et les valeurs ancestrales ». Avec son siège basé à Koudougou, il est porté par une nouvelle génération soucieuse du contexte socioéconomique actuel que traverse le Pays des hommes intègres.

Convaincus de leurs responsabilités envers les acteurs du futur, les militants et sympathisants de LMP, selon son patron, prennent l'engagement solennel dès lors de réclamer le flambeau aux devanciers, afin de rechercher les solutions adéquates pour la transmission plus tard, d'une patrie réconciliée, unie, stable et prospère à qui de droit.

LMP se donne comme missions premières la recherche de tous les facteurs nécessaires à une réconciliation des Burkinabè, l'éradication de la corruption, du pillage des ressources nationales, la lutte contre la mal gouvernance et l'insécurité grandissante. Le parti de l'intégrité, du travail et du progrès promet de créer un million d'emplois pour la jeunesse en 18 mois, de réveiller l'esprit du « burkindi »...

LMP qui se veut une formation politique à l'envergure nationale est pour le moment implantée dans le Boulkiemdé, le Kadiogo et le Mouhoun.