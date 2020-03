Burkina Faso: Personnes âgées - Un centre d'accueil pour une vieillesse épanouie

Les personnes du 3e âge disposent désormais d'un espace de rencontre dénommé « Centre d'accueil du bien vieillir ». Il est l'initiative de l'association Kouloum-rassandé, que l'on peut traduire du mooré par « Vieillesse épanouie », en partenariat avec l'organisation Gepetto-international basée à Montpellier en France. Découverte de ce centre deux semaines après son ouverture officielle, le samedi 22 février 2020.

L'association Kouloum-rassandé, créée en mars 2018 et officiellement reconnue le 18 janvier 2019, est une jeune structure qui se donne pour but de contribuer au bien-être de la personne âgée au Burkina Faso. Les mutations sociales et les occupations professionnelles, on le sait, engendrent le stress. Cela peut être source d'isolement pour les personnes âgées, surtout dans les grandes villes. L'association entend donc, entre autres, lutter contre cet isolement des personnes du 3e âge dans des mégalopoles comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, susciter leur participation active à la vie et au développement du pays, organiser en lien avec des professionnels de la santé, des actions de dépistage et de prévention de leur fragilité et améliorer leur statut social. A travers cela, elle veut au bout du compte relever le défi de l'augmentation de l'espérance de vie des papis et des mamies au Pays des hommes intègres.

Les responsables de l'association et du centre d'accueil, la présidente, Hawa Sessouma/Tiendrébéogo en tête, sont convaincus qu'en Afrique, accompagner les personnes âgées revêt une importance particulière pour les générations futures. En effet, elles sont de grands piliers pour les sociétés africaines, vu la place déterminante qu'elles y occupent. Mme Sessouma et tous ses collaborateurs ne cachent pas leur fierté après l'ouverture du centre d'accueil, logé au sein de la fondation Fitima, extension est de Ouaga 2000. Il est pour eux l'aboutissement d'une volonté commune de lutter pour le bien-être des seniors, un projet qui leur tenait vraiment à cœur depuis longtemps.

Au service des 55 ans et plus

Ainsi que l'a signifié Jean-Michel Pratico, le président de Gepetto-international, lors de la cérémonie officielle d'ouverture des locaux, toute personne est appelée à vieillir. L'idéal serait que cela se passe dans de bonnes conditions. A l'en croire, le centre est promis à un bel avenir. Inauguré le samedi 22 février 2020, il ambitionne d'offrir un cadre d'échanges, d'épanouissement et de loisirs aux pépés et aux mémés, tout en œuvrant à l'amélioration de leur bien-être.

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h, le centre d'accueil du bien-vivre propose des activités variées. Il s'agit des jeux de cartes, de ludo, de dame, d'échec, de valet, de pétanque... Des activités sportives, culturelles et des séances de lecture y seront également organisées. Outre cela, sont proposées à tous ceux qui fréquentent déjà le centre, des animations sur différents thèmes concernant la vieillesse, la prévention des risques liés au vieillissement...

Selon la coordonnatrice du projet, détachée au centre d'accueil, Esther Lingané, épouse Guébré, il est aussi prévu des compétitions et des sorties touristiques. Des dispositions sont en voie d'être prises pour un service de restauration sur place. Selon elle, le centre qui n'est pas une maison de retraite comme on en voit en Europe, est ouvert à toute personne âgée de 55 ans et plus. Pour le moment, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous quelques semaines après l'ouverture, mais elle garde espoir qu'avec la communication et la sensibilisation, le niveau de fréquentation pourrait connaître une évolution remarquable. La situation géographique, reconnaît la coordonnatrice, est aussi un facteur limitant la fréquentation du centre. Mais en projet il est prévu, non seulement d'avoir un siège définitif, mais aussi de créer d'autres sites dans la plupart des arrondissements de la capitale pour servir au mieux la cause des seniors.

Pour accéder aux services offerts par le centre, des tarifs préférentiels et bien étudiés sont proposés. Ils sont de 1000 F CFA/jour, 4 500 F CFA/semaine et 17 000 F CFA/mois. Des prix promotionnels sont proposés pendant trois mois, de mars à mai. Durant cette période, les prix d'accès au centre seront de 500 FCFA/jour, 2 250 FCFA/semaine et 8 500 F CFA/mois.