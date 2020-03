Algérie: La communauté internationale appelée à redoubler d'efforts pour soutenir le peuple sahraoui

Aousserd — La militante internationale des droits de l'Homme en Afrique australe, Catherine Constantinides, a affirmé jeudi que la communauté internationale est plus que jamais tenue de redoubler d'efforts pour que le peuple sahraoui obtienne son droit légitime à la liberté et à l'indépendance.

Dans un discours qu'elle a prononcé à l'occasion du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental qui se tient à Aousserd (Camps des réfugiés sahraouis), Mme Constantinides a précisé que "le peuple sahraoui méritait que son droit légitime à la liberté et à l'indépendance soit garanti par des pactes internationaux comme les autres peuples du monde".

La militante sud-africaine a ajouté que le moment était venu de mettre fin au colonialisme de la dernière colonie du continent africain, ajoutant que l'Afrique du Sud resterait avec les Sahraouis jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir leurs pleins droits.Elle a saisi l'occasion pour remercier toutes les délégations étrangères venues participer à ce Forum qui tient sa première édition du 11 au 13 mars, pour exprimer leur solidarité absolue avec la juste cause sahraouie."Nous ne demandons que le droit dont jouissent tous les peuples du monde.

C'est le droit de notre peuple de jouir de la liberté et de construire son Etat indépendant et de vivre une vie libre et digne comme le reste du monde", a déclaré M. Ghali.Le chef de l'Etat sahraoui a expliqué à cette occasion que "le conflit actuel entre la République sahraouie et le Royaume du Maroc n'a besoin que de mettre en œuvre les exigences du Plan de paix de l'Union Africaine et des Nations Unies de 1991, qui a été signé par les deux parties et ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies".