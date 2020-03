Algérie: Coronavirus - Le Centre algérien de la Cinématographie suspend ses activités

Alger — Le Centre algérien de la Cinématographie (CAC) qui gère la Cinémathèque Algérienne et des salles de répertoire dans plusieurs wilayas a annoncé la suspension de ses activités et de sa programmation "à une date ultérieure", et ce, dans le cadre des mesures préventives du coronavirus, a annoncé le CAC sur sa page Facebook.

Cette mesure concerne la Cinémathèque Algérienne et des salles de répertoire de nombre de wilayas, dont Tlemcen, Oran, Béchar, Bejaia et Sidi Bel Abbes, a précisé le directeur du CAC, Salim Aggar.

Parmi les activités suspendues, figurent les projections des films du réalisateur franco-grecque, Costa Gavras à Oran et les "Ciné-club" d'Alger, Bejaia, Tlemcen et Annaba.Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et l'Opéra d'Alger avaient annoncé mercredi le report de "toutes (leurs) activités artistiques et culturelles programmées" par mesure de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus.

Cette décision inclut le 14e Festival national du théâtre professionnel (Fntp), prévu du 19 au 30 mars, reporté aussi à une date ultérieure, ainsi que tous les théâtres régionaux.Manifestations sportives et culturelles, événements politiques, foires et autres salons ont été annulés ou reportés dans de nombreux pays pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus.