Cote d'Ivoire: Exposition « prête moi ton rêve » / Dominique Ouattara à Adama Toungara - "Ouvrir un musée, c'est préserver l'œuvre patrimoniale"

La Première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé le mercredi 11 mars 2020, à l'inauguration officielle du musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abidjan-Abobo en présence de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Culture et de la Francophonie Maurice Kouakou Bandaman.

À cette occasion, Dominique Ouattara, également présidente de l'Ong Children of Africa, a dit : « Je suis très heureuse de procéder ce jour, à l'inauguration du musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo qui jouera un rôle essentiel dans la culture et l'éducation de notre jeunesse. En effet, ouvrir un musée, c'est préserver l'œuvre patrimoniale, l'enrichir, la valoriser et la diffuser. Situé au cœur d'Abobo, l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan, ce musée offre ainsi un large accès aux populations à la culture en général et plus spécialement à la culture contemporaine. Je salue cette belle initiative de mon cher frère Adama Toungara et je le félicite pour avoir conçu et réalisé ce magnifique musée. Désormais, nos populations et surtout notre jeunesse, disposent d'un beau musée doté d'une médiathèque et d'une bibliothèque pour s'imprégner de nos œuvres culturelles. Je me réjouis également que le musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo ouvre ses portes avec le vernissage, une exposition aussi célèbre que l'exposition panafricaine itinérante "Prête-moi ton rêve"».

La Première dame a traduit sa reconnaissance au ministre Maurice Kouakou Bandaman pour ses efforts en faveur de la culture. Cette inauguration a été couplée avec le lancement de l'exposition panafricaine itinérante «Prête-moi ton rêve» et une exposition de vernissage. La cérémonie a pris fin par une visite des œuvres culturelles. Dominique Ouattara était accompagnée de Clarisse Duncan et Assétou Gon Coulibaly, respectivement épouses du Vice-président de la République et du Premier ministre.

Adama Toungara fait "Commandeur" de l'ordre du mérite culturel

À la faveur de l'ouverture officielle de ce musée construit par Adama Toungara, ex-maire d'Abobo(2001 à 2018) et actuel Médiateur de la République, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, a élevé, au nom du président de la République Alassane Ouattara, le bienfaiteur au rang de Commandeur dans l'ordre du mérite culturel ivoirien.

Pour Maurice Bandaman, Adama Toungara est un "amoureux de la culture", "un collecteur d'arts". Il a également traduit sa reconnaissance au président de la République de lui avoir donné l'opportunité d'assister à l'inauguration de ce musée en tant que ministre de la Culture et de la Francophonie, bien que nommé ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France.

Qu'appelle-t-on "Prête-moi ton rêve"?

«Prête-moi ton rêve» est une exposition panafricaine itinérante initiée par la Fondation pour le développement de la culture contemporaine africaine (Fdcca) en collaboration avec Yacouba Konaté, commissaire général du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa). Cette 3ème étape de l'exposition (après les étapes du Maroc et du Sénégal) qui durera trois mois dans le musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo), va rassembler plus de cinquante œuvres de 28 artistes africains dont Ouattara Watts(Côte d'Ivoire), Mohamed Melehi(Maroc), Kofi Setordji(Ghana), Sithabile Mlotshwa( Zimbabwé). Elle prendra ensuite la direction de Antananarivo au Madagascar.