Congo-Brazzaville: Entrepreneurs en herbe - Cinq projets reçoivent un financement de mille dollars

Présélectionnés à l'issue d'un atelier résidentiel de conception des projets innovants, les cinq projets conçus par les jeunes congolais dans la tranche d'âge de 14 à 24 ans ont reçu chacun mille dollars américains, afin de réaliser leurs prototypes, avant la sélection des deux meilleurs en juin prochain.

Il s'agit des projets des groupes Jousha, La Franchise, Hope Tech, Nounga et 3M Forever. Ils sont venus avec des idées et des spécialistes leur ont appris les rudiments de la gestion de projets, de l'entrepreneuriat et du business plan.

Bénie, Fusca et Gloria, les trois jeunes développeuses du groupe « Nounga » ont décidé de faire la promotion du numérique et plus spécifiquement du développement d'applications mobiles et web auprès des filles « Nous comptons sensibiliser les jeunes filles, leur offrir une formation de base et enfin les orienter vers les métiers du numérique », ont elle fait savoir.

Face à la quantité énorme de déchets plastiques, Megan Isaac, Georges, John et Justice du groupe « La Franchise » ont choisi de revaloriser ces déchets en les transformant en objets d'art et en les recyclant pour fabriquer d'autres produits comme des pavés ou des sandales en plastique.

Belvie, J'espère, Tino, Thégérance et Deborah du groupe « Jousha » rêvent quant à eux de mettre en place un centre de formation des jeunes filles et femmes au leadership et à la prise de parole en public pour les aider à prendre confiance en elles, à défendre leurs droits et à être de réelles actrices pour le changement. Autre projet, le groupe 3M Forever veut faciliter l'accès en ligne aux manuels scolaires « Notre projet consiste à mettre en place une plate-forme permettant un accès en ligne gratuit aux manuels de cours parce que le prix des manuels reste un frein à l'accès aux connaissances au niveau supérieur », déclare Theresia du groupe 3M Forever.

Créer une plate-forme web et mobile de mise en réseau entre producteurs et consommateurs de denrées agricoles bio, via une application toute simple est l'ambition du groupe Hope Tech. Cette solution aidera à réduire le taux de chômage, à vendre des produits 100% naturels, à aider les producteurs locaux à mieux vivre de leur production, selon le groupe. A travers leurs projets, ces jeunes entendent contribuer à l'amélioration de l'éducation, l'employabilité et l'engagement civique. Ce concours est organisé en synergie par le Pnud et l'Unicef, le plan international et l'organisation mondiale du mouvement scout, avec le soutien d'Irish Aid. « Youth challenge » est une initiative de « Generation Unlimited », une plate-forme qui a pour but d'accompagner les jeunes de 14 à 24 ans qui sont porteurs de projets innovants.