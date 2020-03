Congo-Brazzaville: Conférence - La femme au cœur des échanges pour inspirer et servir de modèle dans la société

La plate-forme Likabo group international organise une rencontre dénommée "Conférence internationale des femmes inspirantes" le 28 mars à Brazzaville sur le thème « Une femme, une histoire ».

Le rendez-vous s'annonce alléchant avec, en tête d'affiche, des femmes aux parcours singuliers et chaleureux. Parmi elles, on cite : Francine Ntoumi, Joelle Akouele, Hazann Mouanga, Aurore Olandzobo, Virginie Batchy, etc. Dans un esprit d'équilibrage et de symbiose, cette rencontre ne laissera pas les hommes congolais en dehors de la conversation afin que tous soient un élément important pour l'épanouissement et l'autonomisation de la femme congolaise. En effet, le panel invitera aussi quelques hommes à donner leur avis sur la thématique.

A en croire la vision des organisateurs de cet événement, le but de la rencontre est de réunir des femmes et des hommes, de différents profils professionnels, pour discuter et apprendre des expériences des uns et des autres en vue d'une éclosion totale et d'une indépendance durable et positive de la femme congolaise. « Qui était la femme d'hier ? Qui est celle d'aujourd'hui et que sera-t-elle demain ? », tentera de répondre l'ensemble des panélistes et du public présent à cette conférence.

Pour Hazann Mouanga, l'une des intervenantes au programme, il est impératif de servir de référentiel dans un environnement où même nos rêves nous sont dictés. « En effet, sans repère, l'égarement nous guettera toujours et inspirer est pour moi le but de ma lutte pour la valorisation des métiers de la main et l'intégration des femmes dans les domaines des métiers dits d'hommes.

C'est avec plaisir que je réponds à cette invitation. Je suis très honorée d'être aux côtés de ses hommes et femmes qui sont pour moi et beaucoup d'autres une source d'inspiration », a-t-elle déclaré. Notons que Likabo group international est une organisation non gouvernementale qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse, l'inclusion sociale, la préservation de la culture, l'autonomisation de la femme, la protection de l'environnement et le développement socio-économique. Pour prendre part à la conférence, une réservation est obligatoire.