Congo-Brazzaville: Slam - Mwassi Moyindo, une artiste en pleine ascension

Figure reconnue dans le monde du slam congolais depuis l'an dernier, Mwassi Moyindo est une jeune artiste qui manie délicatement les mots pour en faire des merveilles à l'écoute. Dans sa bouche, la poésie pétille et touche plusieurs domaines de la vie. Rencontre.

« Prendre les mots, les mettre en poésie pour dénoncer les maux et emmener à une éventuelle prise de conscience », telle est la définition accordée au slam par Theresa Diakanua alias Mwassi Moyindo, qui signifie femme noire. En effet, la jeune slameuse, aussi musicienne et comédienne, s'est toujours sentie fière de brandir son identité africaine et de vulgariser sa richesse et sa différence culturelle à travers sa passion pour l'art.

C'est donc dans un style personnalisé que la jeune femme renouvelle son expression artistique, en y adjoignant chant et musique. Cet art hybride qu'elle nomme « slam acoustique » permet à ses textes, souvent engagés et très lyriques, d'emmener le public dans un univers poétique à la confluence de la tradition et de la modernité.

Originaire des deux Congo, Mwassi Moyindo est née en 1997 à Brazzaville. Après son baccalauréat, elle a débuté des études de sociologie à l'Université Marien-Ngouabi avant de se lancer dans le théâtre et le slam. Un choix qui n'a pas fait l'unanimité au sein de sa famille.

« L'amour est un sentiment incontrôlable qui donne des ailes et de l'audace. Et lorsque vous en êtes entiché, plus rien ne peut vous arrêter. En prenant cette décision, je ne m'attendais pas vraiment à l'approbation de tous sinon que mes proches acceptent mon choix, qu'importe le temps que cela peut prendre. Et aujourd'hui, je suis heureuse de bénéficier de leur soutien et leur présence lors de mes différentes prestations », a déclaré l'artiste.

Ses débuts dans l'univers de l'art remontent à 2012 au sein du groupe Styl'oblique Brazza. Persuadée que la scène exige un certain nombre de compétences, Mwassi Moyindo a dû prendre son temps avant de se lancer en carrière solo. Le déclic de reprendre avec la scène lui est venu en 2018, lors d'un bal de fin d'année, où elle avait fait une petite prestation a cappella ayant accroché le public.

Et, c'est finalement en avril 2019, que la jeune artiste a regagné la scène pleine de confiance et d'ambitions. A chaque spectacle, elle tente de ne pas imposer sa vision mais souhaite que chacun passe un agréable moment de détente en retenant ce qu'il estime mieux pour lui. « On ne vit pas dans un monde de dictature où je dois imposer mes idéaux à qui que ce soit. Quoique mes mots peuvent être crus, nul ne doit s'en sentir vexer. Je ne compte pas aliéner la liberté de mon public », précise-t-elle.

Mwassi Moyindo, qui s'est déjà produite plusieurs fois des deux côtés du fleuve Congo, a récemment presté à la cafèt' de l'Institut français du Congo où son spectacle a une fois de plus extasié les habitués du slam. En attendant de conquérir encore plus de fans à l'international, la jeune artiste a de beaux jours devant elle miroitant une carrière prometteuse. On n'a plus qu'à lui souhaiter bon vent !