Congo-Brazzaville: Appui au secteur privé - Sept milliards FCFA destinés à financer les PME locales

Une campagne nationale a été lancée à Brazzaville, le 12 mars, et vise à sélectionner deux cents entreprises et dix groupements d'intérêt économique. Durant les trois prochaines années, les bénéficiaires vont recevoir des coachings et financements.

Le vaste programme est initié par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, à travers le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec). Cette activité concerne deux instruments : le concours de plan d'affaires (CPA) et le Fonds d'appui au développement des Petites et moyennes entreprises (FADPME).

Les experts vont se déployer sur le terrain pour identifier les porteurs de projets et petits entrepreneurs. La sélection des futurs bénéficiaires se fera en plusieurs phases pour le Concours de plan d'affaires, avec notamment une première sélection d'un millier de participants. Deux cents meilleurs plans d'affaires simplifiés seront sélectionnés, puis cent finalistes et, enfin, vient la distinction de cinquante lauréats bénéficiant des prix allant de cinq à quinze millions de francs CFA.

Pour la ministre des PME, de l'Artisanat et du Secteur informel, Yvonne Adélaïde Mougany, l'objectif principal est d'atteindre deux cents entreprises et dix groupements d'intérêt économique. En ce qui concerne le fonds, elle a insisté sur le respect de la quote-part de 40% réservée aux jeunes, femmes et personnes vivant avec handicap.

« Notre ambition est qu'au terme de ce passage par ces moules de bonnes pratiques internationales se renforce sur le fond d'un épanouissement de l'initiative privée la symbiose de la culture entrepreneuriale et managériale dans la société congolaise. Ainsi vont émerger les nouvelles générations d'entrepreneurs professionnels et modèles dotés d'une forte capacité d'entraînement », a signifié Yvonne Adélaïde Mougany.

Les autorités peuvent ainsi compter sur les partenaires de la Banque mondiale qui financent à hauteur de 25 millions de dollars, soit 14,6 milliards FCFA, le Padec lancé en mai 2019. Le lancement du CPA et du fonds constitue une étape importante de ce projet de partenariat. « Ces deux instruments sont dédiés exclusivement au soutien direct aux entrepreneurs, aux micro, petites et moyennes entreprises dans les secteurs porteurs et prioritaires comme l'agrobusiness, le numérique, le tourisme, les transports et la logistique », a indiqué la représentante de la Banque mondiale au Congo, Korotoumou Ouattara.

Elle a ensuite invité le pays à lever les freins au climat des affaires et à la contribution du secteur privé à l'économie nationale. D'après Korotoumou Ouattara, les activités du Padec contribueront à la réalisation du Plan national de développement 2018-2022, notamment la stratégie de diversification de l'économie et de promotion de l'emploi.

À noter que la campagne va sillonner le long du corridor Pointe-Noire-Brazzaville-Ouesso passant par les villes comme Dolisie, Nkayi, Kinkala, Oyo, Owando...