Congo-Brazzaville: Musique - L'orchestre Super Tembessa est de retour

La rumba Odemba n'est plus jouée comme à l'époque des années 1960 où les orchestres en vogue en faisaient leur affaire. Pionnier de ce rythme entre 1968 et 1978, Super Tembassa revient, cinquante ans après, avec un nouvel opus dénommé « Conseiller ».

L'orchestre Super Tembessa été réellement créé en 1966 à Brazzaville avant d'aller se baser à Matoumbou, dans le Pool, en 1968 où il a réellement débuté sa carrière. Il a sorti plusieurs titres, près d'une trentaine dont, entre autres, Zena, Jacquie Lola, Diambou dia Loulendo, Calendrier, Fausse publicité, Yambi club Tembessa de Ponton la belle, Tumba yé, Angela, Mindondo, Nostalgie, Sissi na Ouesso.

Cinquante ans après sa création, l'orchestre revient avec des nouvelles sonorités pour reconquérir son public. Dans le nouvel opus en préparation intitulé « Conseiller », plusieurs titres aux cocktails multiples sont annoncés. Pour finaliser le travail en studio, l'orchestre sollicite le soutien multiforme des sponsors, des mécènes et des mélomanes de la rumba Odemba.

Le retour de l'orchestre sur la scène musicale ne sera pas un feu de paille, à en croire les animateurs adoubés par la présence de jeunes artistes musiciens fraîchement recrutés. « Les jeunes doivent travailler et apprendre à côté des vieux pour pérenniser cette rumba Odemba en cours de disparition. Les gens doivent revenir à la vraie rumba Odemba avec Tembessa qui revient en force », a-t-on appris dans le milieu. L'opus en chantier permettra à ces nouvelles recrues d'apporter des chansons indépendamment du style des anciens. L'idéal est de satisfaire toutes les générations car on est jeunes de « 7 à 77 ans ». « Nous avons recruté des jeunes pour redonner une nouvelle coloration à notre façon de faire, ils ont leurs propres chansons avec leurs styles. Il y aura la musique du genre coupé-décalé, afro-beat mélangés à la rumba, et autres genres musicaux en vogue », a expliqué Guy Pakito, le chef d'orchestre. Il pense ramener Super Tembessa en vie pour lui donner une autre coloration contraire à celle des années qui ont suivi sa création. Aujourd'hui à la retraite, il déclare que le moment est arrivé de rassembler tous les anciens sociétaires encore en vie pour relancer les activités de l'orchestre.

En 1977, il était élu meilleur chanteur dans la région du Pool. A l'époque, il y avait une compétition où l'on choisissait deux meilleurs musiciens dans chaque région pour constituer l'orchestre national qui devait aller représenter la République populaire du Congo au festival de Lagos, Nigeria. Il avait composé un titre « Effectivement » qui avait fait parler de lui. Grâce à cette chanson, il avait arraché la deuxième place en ramenant au pays la médaille d'argent.

Didier Mouanangana, président de l'orchestre Super Tembessa basé à Kinkala, a fait savoir que certains de leurs titres ayant jalonné le parcours du mouvement sont disponibles chez les jeunes qui transfèrent les chansons dans les différents endroits à Brazzaville et Pointe-Noire. «Tous ceux qui se souviennent de ces chansons se rappelleront de la belle époque de Tembessa », a-t-il expliqué avant d'indiqué que « l'orchestre n'a pas eu de chance d'aller jouer à l'extérieur du pays sinon que dans les différentes régions du pays à l'époque ». Super Tembessa avait des clubs de soutien et le plus grand serait celui de Pointe-Noire. Dans la Bouenza, l'admiration était à son comble y compris à Dolisie, à Makabana où Tembessa avait volé la vedette à l'orchestre local appelé Comurails.