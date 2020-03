Afrique: Compétitions CAF - La VAR rentre en jeu dès les demi-finales de la Ligue des champions

Contrairement à ce qui a été annoncé, la Confédération africaine de football (CAF) vient d'indiquer via son compte twitter que la technique de l'arbitrage vidéo (VAR) n'attendra pas la finale de la Ligue des champions. Elle sera mise en pratique à partir des demi-finales.

A travers cette annonce, la haute instance du football continental évangélise son souhait de s'arrimer sur les standards internationaux comme l'UEFA Champions League. Pour pallier certaines revendications afin d'éviter des affrontements directs comme c'était le cas le 30 mai 2019 lors de la finale retour de la compétition en Tunisie entre Espérance de Tunis Et Wydad Casablanca, les joueurs de ce dernier club avaient contesté l'annulation d'un but "valable" de Walid El Karti et demandé un recours à la VAR qui était annoncée mais absente de l'enceinte tunisienne. Une soirée à haute tension conclue par le sacre houleux des locaux. Depuis cet instant, la CAF avait décidé de faire jouer les finales en un seul match et sur terrain neutre, en présence de cet instrument qui fait jaser de par son utilisation.

Etant donné que le dernier carré de la Ligue des Champions est connu car l'on retrouvera en demi-finale, dont les matchs aller sont prévu pour le 1er et les retours le 8 mai prochain, deux clubs égyptiens face à deux clubs marocains. Il s'agit d'Al Ahly et du Zamalek pour l'Egypte et du Wydad (finaliste de l'édition 2019) et du Raja Casablanca. Le Wydad affrontera Al Ahly tandis que Raja Club sera face au Zamalek. En tout cas, les rencontres seront scrupuleusement assistées par la VAR, une manière de limiter au maximum les erreurs d'arbitrage et d'éviter que le "scandale de Radès" se reproduise pendant ces matchs et la finale qui aura lieu le 29 mai.

En footbal, l'assistance vidéo à l'arbitrage est un dispositif vidéo qui permet à des arbitres assistants vidéo (en anglais Video assistant referees ou VAR) d'intervenir dans certaines situations d'arbitrage. Le 6 mars 2016, l'Ifab approuve l'utilisation expérimentale de l'assistance vidéo à l'arbitrage, qui est utilisée pour la première fois dans une compétition officielle organisée par la Fifa, le 14 décembre 2016, lors de la demi-finale de la Coupedumonde des clubs de Fifa opposant l'Atlético National aux Kashima Antlers par l'arbitre de la rencontre, le HongroisVictor Kassai. Sur la base des images qu'il a pu consulter et grâce auxquelles il a pu déceler une faute d'un défenseur de l'Atlético Nacional sur un attaquant des Kashima Antlers dans la surface de réparation, l'arbitre a accordé un penalty à ces derniers.