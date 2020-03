Cote d'Ivoire: Dominique Ouattara inaugure, le musée des cultures contemporaines Adama Toungara avec l'exposition « Prête-moi ton rêve »

La troisième étape de « Prête-moi Ton Rêve » a été officiellement inaugurée le 11 mars 2020 à Abidjan en présence de la Première dame de Côte d'Ivoire, du Ministre de culture et de la Francophonie, de l'épouse du Vice-Président de la République, de l'épouse du Premier Ministre, de plusieurs personnalités du Gouvernement, d'ambassadeurs et de diplomates accrédités à Abidjan

Après son lancement à Casablanca en juin 2019 et une seconde étape à Dakar en décembre 2019, la troisième étape de l'exposition « Prête-moi Ton Rêve » a été inaugurée le 11 mars 2020 au musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo, le MuCAT, et se tiendra jusqu'au 29 avril 2020.

Initiée et produite par la Fondation pour le Développement de la Culture Contemporaine Africaine (FDCCA), l'exposition « Prête-moi Ton Rêve » rassemble une cinquantaine d'oeuvres de près de 30 artistes africains renommés dont Jane Alexander, Soly Cissé, Abdoulaye Konaté, Jems Koko Bi, William Kentridge, Chéri Samba, Barthélémy Toguo, Nnenna Okoré, Ouattara Watts.Pour cette étape abidjanaise, « Prête-moi ton Rêve » est enrichie par la présence de six nouveaux artistes : Joana Choumali, Ernest Dükü, Samuel Fosso, Nomusa Makhubu, Sithabile Mlotshwa et Aida Muluneh.

L'événement est partenaire de la 11 ème édition du MASA, Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (7 au 14 mars 2020), grand rendez-vous culturel ivoirien qui a pour objectif de soutenir la création artistique africaine.L'ambition du MuCAT, nouvellement construit au coeur d'un quartier populaire, est d'ouvrir l'art à tous. Pour Yacouba Konaté, le commissaire de l'exposition « Prête-moi ton rêve » : « On sent qu'il y a un effort dans la mise en place de structures plus opérationnelles et on s'est dit que ce serait important de participer à ce programme pour que les Abobolais apprennent à aimer davantage leur quartier en apportant notre contribution ».

En parallèle de l'exposition principale, la Rotonde des arts contemporains d'Abidjan accueille une exposition hommage imaginée par Henri Nkoumo. L'exposition carte blanche à la galerie Houkami Guyzagn a été confiée au critique d'art et commissaire ivoirien Mimi Errol. Ces deux événements sont inaugurés le 12 mars 2020.L'exposition « Prête-moi Ton Rêve » et tous les événements liés se prolongeront jusqu'au 29 avril 2020 avant d'entamer ses prochaines escales à travers le continent africain.« Inaugurée au Maroc, cette magnifique exposition, fruit de la collaboration sud-sud a déjà fait escale au Sénégal et séjournera trois mois dans notre musée d'Abobo », a rappelé Mme Dominique Ouattara, Première dame de Côte d'Ivoire.