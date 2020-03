Soudan: Médiation - Demain, c'est la Signature Définitive des Papiers de l'Autorité et des Compensations

Juba — Après la prolongation des Pourparlers de Paix Soudanais au Siège des Négociations à Juba, le 3ème Jour des Séances de Dialogue s'est poursuivi entre la Délégation du Gouvernement et les Mouvements de Lutte Armée sur les deux Trajectoires du Darfour et des deux Zones.

Les Séances d'aujourd'hui ont débattu des Dossiers de l'Autorité et des Compensations sur le Trajectoire du Darfour et du Papier de l'Autorité sur le Trajectoire des deux Zones " Sud-Kordofan et Nil Bleu ".

Le Dr Dhio Matok, membre de l'Equipe de Médiation du Sud Soudan, a expliqué dans un Communiqué de Presse que les Délégations Gouvernementales et les Dirigeants de Trajectoire du Darfour sont parvenus à des Accords Avancés dans le Dossier d'Indemnisation des Personnes affectées par la Guerre au Darfour, et ils devraient parvenir à un Accord Final à la Fin de la Session de Demain, qui représente le Dernier Jour des Quatre Jours Consacrés à l'Examen du Dossier d'Indemnisation et Puissance selon le Calendrier joint à l'Accord d'Extension.

Quant à la Question de l'Autorité au Darfour, Matok a indiqué que les Parties se sont entendues lors de la Session d'aujourd'hui sur les Pouvoirs et Pouvoirs Exclusifs de la Région du Darfour, et la discussion se poursuivra demain sur les Pouvoirs Conjoints entre la Région et le Centre et les Autorités Locales.

Matok a annoncé l'Accord des Parties d'accorder aux Fils et Filles du Darfour 20% des Emplois des Institutions Judiciaires dans les Six mois à compter de la date de Signature de l'Accord de Paix.

Dans le domaine de l'Education, le membre de la Médiation a expliqué que la discussion a porté sur la Recherche de Solutions aux Problèmes de l'Education des Fils et des Filles du Darfour dans les Etablissements d'Enseignement Supérieur, notant que la Délégation Gouvernementale a des Propositions qui apportent des Solutions Consensuelles à cet égard.

Matok a déclaré que la Session Consacrée aux deux Zones avait débattu du document d'autorité, y compris les autorités régionales exclusives et les relations des régions avec le centre, et qu'il s'attendait à ce que les parties à la négociation parviennent à un Consensus sur ce Document, ce qui Signifie l'Achèvement du Processus de Négociation dans les deux Zones, à l'exception du Dossier sur les Dispositions de Sécurité sur lequel les deux Parties sont d'Accord.

Pour sa part, Ibrahim Zriba, un Chef de File dans la Trajectoire du Darfour, a expliqué que le Changement d'Approche de Négociation adopté par la Médiation après la Période de Prolongation a contribué à accélérer le Rythme des Négociations, notant que la Session d'aujourd'hui s'est Concentrée en Grande Partie sur la Question de l'Education au Darfour, en particulier du côté lié au Paiement des Frais et à la Compétitivité des Etudiants du Darfour dans les Universités et les Instituts Supérieurs Soudanais, expliquant qu'ils ont demandé que les Etudiants du Darfour soient Dispensés des Frais Universitaires et qu'il y ait une Equivalence dans les Notes d'Admission qui tienne compte de l'Environnement Difficile et Défavorable pour la Réussite Scolaire au Darfour.

À cela, le Chef de File de Trajectoire du Darfour, Abdal-Rahman Nimr, a souligné l'importance du Dossier d'Indemnisation pour les Personnes affectées par la Guerre au Darfour, ajoutant que les Chefs de Trajectoire ont basé leur Opinion quant au Dossier sur les Opinions des Personnes Déplacées, des Organisations de la Société Civile et des Administrations Indigènes qui ont récemment participé au Forum de Juba.