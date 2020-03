Congo-Brazzaville: Concours de slam en ligne - L'appel à candidatures prend fin le 15 avril

La compétition de tremplin rap-slam initiée par Amnesty International France, « Slam up for your rights », est une invite à défendre les droits de l'Homme en libérant la parole.

Selon l'ONG Amnesty International France, le but de ce concours est de faire découvrir les défenseurs des droits humains à un public jeune et de les laisser s'exprimer à leur tour sur le rôle et l'importance que ces personnes ont dans notre société aujourd'hui.

Le choix des genres de langage, le slam et le rap, vise à permettre la prise de parole à travers des textes poétiques et forts. Le plus souvent, slamer ou rapper traduit une certaine liberté d'expression pour promouvoir et défendre l'engagement de personnes. C'est un acte militant fort !

Le concours en ligne « Slam up for your rights », signifiant en français « slam pour tes droits », est ouvert à tous. Il permettra aux candidats amateurs ou professionnels de présenter leurs textes en slamant ou en rappant à travers une vidéo à envoyer via Youtube. Les internautes auront ensuite quinze jours, à compter du 16 avril, pour voter et élire leur candidat préféré.

Comme récompense, le vainqueur du concours fera la première partie d'un concert Hip-Hop à Paris prévu en juin, et bénéficiera, en amont, des conseils avisés d'un coach vocal et scénique avec qui il pourra préparer sa performance pour le jour de l'événement. Le coach lui apprendra notamment à travailler sa technique vocale, améliorer ses textes et sa présence sur scène.

Les quatre participants dont les vidéos auront remporté le plus de mentions « J'aime » après le gagnant du premier prix, gagneront une place pour assister au concert ainsi que les frais de transport pris en charge par Amnesty International France pour y assister.

Par ailleurs, un concours est organisé en parallèle dans vingt villes de France, à travers des ateliers d'écriture rap et slam menés par Amnesty International France depuis novembre 2019. Ce concours permettra de sélectionner dix gagnants supplémentaires en région qui partageront la scène avec le gagnant de « Slam up for your rights ». Ils bénéficieront, eux aussi, de l'aide du coach en amont.

Notons qu'Amnesty International est un mouvement mondial de plus de sept millions de personnes de cent-cinquante pays et territoires qui militent pour mettre fin aux atteintes des droits humains. Le site : www.slamupforyourrights.fr