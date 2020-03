Ethiopie: Aviation - Ethiopian Airlines, place aux femmes pilotes

La compagnie aérienne a effectué pour la sixième fois un vol avec un équipage entièrement féminin vers Washington DC.

« Ethiopian croit fermement que de tels vols remarquables inspirent les femmes et les jeunes filles africaines à rêver en grand et à réaliser leurs rêves non seulement dans l'aviation, mais aussi dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, l'art et d'autres domaines. Alors que nous célébrons les réalisations économiques, sociales et politiques des femmes en Afrique, nous prenons des mesures audacieuses pour continuer à défendre l'égalité des sexes en Éthiopie et en Afrique en général », a déclaré Tewolde Gebre Mariam, le DG du groupe Ethiopian.

La compagnie encourage par cette démarche l'autonomisation des femmes africaines et souligne leurs contributions au développement socio-économique.

Le personnel navigant féminin a piloté le B777 d'Addis-Abeba à la capitale américaine tandis que d'autres femmes professionnelles se sont occupées de toutes les opérations au sol, y compris la répartition des vols, le contrôle du chargement, les opérations sur l'aire de trafic, la logistique à bord, la sûreté et la sécurité, la restauration ainsi que le contrôle du trafic aérien.

Ethiopian Airlines a connu une augmentation remarquable du nombre de femmes occupant différents postes de direction. Cette compagnie aérienne exploite des vols entièrement féminins depuis 2015. Jusqu'à présent, elle a assuré des vols vers Bangkok, Kigali, Lagos, Buenos Aires et Oslo avec un équipage entièrement féminin.