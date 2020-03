Congo-Brazzaville: Consommation - Les chefs de quartier sensibilisés au processus de traitement d'eau

Le coordonnateur du projet d'extension en zone périphérique et de renforcement du service d'eau potable à Brazzaville (Peps), accompagné des chefs de quartier, a effectué, le 12 mars, une visite de l'usine de traitement d'eau de Djiri, en vue de s'assurer de la qualité d'eau produite par La congolaise des eaux.

« En rapport avec les informations que nous recevons, selon lesquelles l'eau que la population consomme n'est pas bien traitée, nous avons voulu organiser des séances de travail avec les chefs de quartier, les amener sur le terrain pour qu'ils touchent du doigt le processus du traitement de l'eau », a souligné le coordonnateur du projet, Célestin Kouma Kengué.

Par ailleurs, après la revue physique des installations en allant de la station de captage, en passant par la filtration, la désinfection et la clarification de l'eau, le coordonnateur du projet a annoncé une série de mesures et de solutions préconisées pour résoudre les problèmes sur la précarité d'eau dans certains quartiers de la capitale. Il en ressort que le projet est en train de mettre en route un nouveau projet. Il s'agit de renforcer le réseau dans les nouveaux quartiers périphériques qui avaient des petits soucis d'eau. Plusieurs entreprises sont déjà en train de travailler ; le réseau est en train d'être posé. Les branchements vont aussi bientôt commencer. Le projet est financé par l'Agence française de développement (AFD). Il est piloté par deux ministères : le ministère de l'Energie et de l'hydraulique et celui des Grands travaux.

« Je suis venu m'enquérir de ce qui se passe en ce qui concerne l'eau que nous buvons, que les gens traitent de tout. Je me trouve dans l'usine de Djiri et j'ai vu tout ce qui se fait ici. J'ai la conviction que l'eau est bien traitée : qu'elle n'a pas d'impuretés, on peut la boire », a déclaré l'un des visiteurs de l'usine, tout en insistant qu'il faut que la population sache que l'eau est bien traitée comme il se doit.

Signalons que cette série de descentes se poursuivra dans les autres structures.