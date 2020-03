Cote d'Ivoire: Hôtel du district-plateau - Mabri, Donwahi et Touré Mamadou préparent l'hommage du grand ouest à Ouattara

Le mardi 10 mars 2020 à l'Hôtel de ville d'Abidjan-Plateau, les ressortissants et cadres du grand Ouest ont organisé une rencontre en prélude à la cérémonie d'hommage du grand ouest au Président de la République prévue le 18 avril 2020.

Au cours de cette rencontre, Albert Mabri Toikeusse, ministre de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique , Président du comité d'organisation de cette cérémonie d'hommage a dit : « En réalité, avec les frères et sœurs, on prévoyait faire cet hommage en février, puis nous n'avons pas eu le temps de nous réunir. Il s'agit d'un hommage des populations du grand ouest au Président. La semaine prochaine nous restructurons l'activité que nous voulons organiser et nous disposerons d'un mois pour atteindre nos objectifs. Cela signifie que chacun doit y mettre du sien, afin que région par région nous trouvions un élu ou cadre qui portera l'information à l'attention des populations. Le ministre Touré Mamadou a la charge de la communication sur la Plateforme afin de réagir aux différentes suggestions. Je me réjouis de la volonté des jeunes de prendre part en grand nombre à ce qu'on fait. Je demande à Touré de se mettre en contact avec ces jeunes afin de mettre en place un bureau des jeunes pour l'organisation, et nous attendons aussi la participation des femmes. Des fonds seront mis à disposition des différents comités pour faciliter le travail qui se fera.».

Il a ajouté qu'au-delà des publicités et spots, plusieurs communications seront faites dans chaque région, de bouche à oreille pour permettre à chacun de prendre connaissance du programme des activités.

Alain-Richard Donwahi, ministre des Eaux et forêts et président du conseil régional de la Nawa a déclaré : « La réunion d'aujourd'hui est pour vous informer des activités, les lieux et les dates mais tout le monde n'est pas présent aujourd'hui. On retient le 18 avril 2020 à Daloa parce que c'est après le carême des chrétiens et avant le carême musulman. Toutes les populations du Grand ouest viendront y participer, car ce n'est pas évident que le Président sillonne toutes ces régions en une journée ». La prochaine rencontre aura lieu le mardi 17 mars 2020 à l'hôtel de ville afin de mettre en place un comité d'organisation dans chaque région pour faciliter les activités qui se feront .