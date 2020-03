Cote d'Ivoire: Après le message du 5 mars 2020 du président Ouattara, le ministre Gaoussou Touré - "Conformément au pacte du «djagassa», ce que le denguélé promet au «fama» et «nangama»"

Les populations du Denguélé adressent les vives félicitions à son excellence Alassane OUATTARA Président de la République de Côte d'Ivoire suite à sa décision de non candidature à l'élection Présidentielle du 31 0ctobre 2020 pour passer la main à une nouvelle génération.

L'acte politique de haute portée ainsi posé le classe à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde, et fait de lui le Mandela de la Côte d'Ivoire : un grand homme d'Etat, un homme de parole, un vrai démocrate, un grand serviteur de l'Etat soucieux du bien-être de ses concitoyens.

Le Denguélé dans son ensemble exprime sa gratitude et sa fierté à son fils le plus illustre qu'il appelle affectivement le « FAMA », le guide éclairé et incontesté le « NANGAMA».

Merci FAMA pour le bilan élogieux présenté aux Ivoiriens le Jeudi 05 mars 2020. Bilan marqué par un travail remarquable réalisé dans tous les secteurs d'activités économique, social, culturel, environnemental et politique apprécié par tous les ivoiriens.

Le Denguélé accompagne son illustre fils de prières et de bénédictions afin qu'Allah, le Miséricordieux l'inspire davantage dans sa quête quotidienne du bien-être des ivoiriens.

Enfin, conformément au pacte du « DJAGASSA, » le Denguélé réaffirme au « NANGAMA » son indéfectible attachement à sa personne et à sa politique de développement et annonce haut et fort que son choix à l'élection présidentielle sera le candidat désigné par le « FAMA».