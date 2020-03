Ile Maurice: Nomination - Le controversé Sattar Hajee Abdoula au seuil de la SBM

Après pratiquement cinq ans, Kee Chong Li Kwong Win est sur le point de quitter la direction du groupe SBM. Le chairman de SBM Holdings Ltd aura pour successeur un certain Sattar Hajee Abdoula. Au-delà de faire partie du «kitchen cabinet» de Pravind Jugnauth, l'homme fait l'objet de beaucoup de controverses.

Officiellement, SBM Holdings, est en train de renouveler son board. «Le Code of Corporate Governance établi par Roshi Bhadain ne stipule-t-il pas qu'un membre du board de la SBM ne devrait pas rester au-delà de 5 ans ?» renchérit-on à la SBM Tower pour écarter toute thèse de malaise entre l'actionnaire (le gouvernement) et le chairman sortant. Quoi qu'il en soit, Kee Chong Li Kwong Win va, au terme d'une courte période de transition, quitter la présidence du groupe, et ce au profit de Sattar Hajee Abdoula. Il faudra que l'Assemblée générale le nomme d'abord comme un des directeurs au conseil d'administration et les directeurs devraient ensuite l'élire comme président. Quid de ses casseroles ? Sa proximité avec le «kitchen cabinet» de Pravind Jugnauth devrait suffire pour surmonter ces obstacles.

D'abord, Sattar Hajee Abdoola et Pravind Jugnauth se tutoient. La bande-son d'une réunion de négociation de sortie de crise à Paris avec Dawood Rawat après l'éclatement de l'affaire BAI révèle ce fait. À un moment, Sattar Hajee Abdoula, qui est en compagnie de Dawood Rawat, appelle un certain Pravind : «Boss ki manyer to bien ?», lui dit-il avant de lui faire le point sur les négociations en cours. Pravind Jugnauth n'a jamais nié que c'était bien lui au bout du fil dans cette bande sonore.

Au-delà du fait d'avoir été l'homme mandaté par Pravind Jugnauth pour proposer un deal à Dawood Rawat, Sattar Hajee Abdoula a aussi été nommé comme assesseur dans la vente de Britam. Roshi Bhadain a formellement contesté sa présence sur cette commission d'enquête car, selon lui, Sattar Hajee Abdoula lui en veut parce qu'il avait refusé de lui payer Rs 26 millions. Ce claim de Sattar Hajee Abdoola représentait ses frais comme administrateur de la BAI. «Or ce n'est pas le gouvernement qui l'avait nommé. Il avait été choisi par les directeurs de la BAI. L'Attorney General et moi-même à l'époque avons estimé que ce n'était pas à l'État de le payer.»

Roshi Bhadain affirme qu'après son départ du gouvernement en 2017 quand Pravind Jugnauth s'est retrouvé dans le fauteuil de Premier ministre, Sattar Hajee Abdoula a bien reçu un chèque du gouvernement. Et en dépit des contestations de Bhadain, c'est bien Sattar Hajee Abdoula qui a été nommé par la suite Transaction Advisor pour le compte de la National Property Fund Ltd dans la vente de la National Insurance Company.

Bon et loyaux services

Si officiellement le nom de Sattar Hajee Abdoula n'apparaît pas dans les livres de Maradiva, hôtel appartenant à la belle-famille du Premier ministre, des sources proches du dossier affirment qu'il aurait joué un rôle crucial dans l'opération de sauvetage qui a permis d'empêcher que l'établissement ne s'effondre sous ses dettes. D'ailleurs il était un des invités très sélects du Maradiva pour la cérémonie de lancement du tournage du film Serenity en 2017.

Aujourd'hui Sattar Hajee Abdoula, expert comptable et CEO de la firme Grant Thornton, est sur le point de s'installer au sommet de la SBM Tower. «C'est en très bonne voie», nous ont dit trois sources très haut placées, respectivement à la SBM et à l'hôtel du gouvernement, même si le principal concerné n'a pas répondu à nos appels. À moins que les casseroles n'aient, à l'ultime minute, raison de Sattar Hajee Abdoula, Pravind Jugnauth devrait le récompenser pour ses bons et loyaux services.