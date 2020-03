Ile Maurice: Impact du Covid-19 - Après la BOM, Padayachy passe à l'offensive avec de nouvelles mesures

Après l'annonce de la baisse de 50 points de base du taux directeur par la Banque de Maurice (BoM), le Trésor publique dévoilera demain ses mesures pour vivifier l'économie face aux effets économiques dévastateurs du Covid-19 à l'échelle mondiale. Un ensemble de mesures monétaires et fiscales pour éviter l'économie de sombrer dans une récession.

Très peu d'informations circulent sur les types de mesures que le ministre des Finances, Renganaden Padayachy compte annoncer demain après le conseil des ministres. Mais il n'est un secret pour personne qu'il n'existe pas mille secteurs confrontés à l'impact économique de cette épidémie. Ils sont principalement le tourisme, l'aviation et le commerce. Soit des secteurs tournés vers l'étranger, donc plus exposés aux risques économiques. D'où l'urgence d'être soutenus financièrement.

Ces derniers jours, le Grand Argentier a consulté les opérateurs de différents secteurs économiques pour mieux cerner leurs inquiétudes, voire leurs préoccupations, face à ce contexte qui comporte de sérieux risques de récession à l'échelle planétaire.

«Il est évident que le ministre des Finances n'a pas de choix. Malgré le fait que la situation économique est loin d'être réjouissante, avant même l'éclatement du coronavirus, il doit faire preuve de responsabilité en venant à leur rescousse et éviter le pire», souligne un économiste qui a voulu garder l'anonymat.

Pour le moment, la BoM, sur la base de son analyse, trouve qu'il n'a pas encore des risques de récession. « Il est prématuré de parler de récession. Il faudra voir encore comment cette épidémie évoluera à l'avenir et quel sera son impact sur le long terme pour déterminer si l'économie est entrée dans une logique de récession. Nous suivons la situation de près et prendrons des mesures en conséquence», a affirmé le Gouverneur, Harvesh Seegolam lors de son point de presse à l'issue de la réunion du Monetary Policy Committee( MPC), mardi.

Bien évidemment, on ne connaît pas l'enveloppe financière ou les facilités que le gouvernement se propose d'accorder pour soulager les opérateurs qui ne savent pas à quel saint se vouer. Cependant tant au niveau de la BOM qu'à celui de l'Hôtel du gouvernement, on souligne que les mesures urgentes ont été prises, à la fois sur le clavier monétaire mardi dernier et fiscal d'ici vendredi et qu'il incombe aux opérateurs de prendre avantage. «La balle est dans leur camp. Il suffit to keep the ball rolling», insiste le nouveau patron de la Banque centrale. D'ajouter que «la boucle sera bouclée» avec l'annonce de Renganaden Padayachy demain.

Entre-temps, la croissance économique a été réduite comme une peau de chagrin, passant de 4% en 2020 à une fourchette de 2,6% à 2,8 % communiquée mardi par la BoM. Une situation qui devrait interpeller plus d'uns et qui pourrait tourner au pire face à une crise économique qui ne fait que commencer.