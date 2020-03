Sénégal: Mauvais penchants...

analyse

Enfants, on nous disait, sans doute pour nous mettre en garde contre toute dépravation, que l'époque où la déviance sexuelle atteindra son paroxysme, ce sera le signe que la fin des temps est proche. On nous parlait du Paradis pour les bons élèves et de l'Enfer pour les mauvais, les mécréants.

Est-on arrivé à cette époque ? Ce qui est sûr, c'est que la montée de l'hédonisme, cette quête effrénée de jouissance, a favorisé une explosion des abus sexuels, de la pédophilie, de l'homosexualité, du lesbianisme, de l'échangisme, du travestissement, du sadomasochisme, de l'inceste, de la zoophilie... On serait tenté de dire que la doctrine kinseyiste s'est bien propagée au point même de s'imposer en véritable modèle de mœurs sociales.

Zoologue, spécialiste de l'étude des insectes, devenu, par la force des choses, sexologue, le docteur Alfred Kinsey a publié, en 1948 et 1953, deux rapports : «Le Comportement sexuel de l'homme», (1020 pages) et «Le Comportement sexuel de la femme» (764 pages). Et la conclusion fait froid au dos.

Dans ses rapports, Kinsey justifie la normalisation des pratiques perverses et autres comportements considérés comme socialement inacceptables. Et comme il fallait bien s'y attendre, ces rapports, qui sont tombés comme du pain béni pour les pédophiles et adeptes de la «théorie du genre», ont semé, dans les années 60, les graines de la révolution sexuelle aux États-Unis et aux quatre coins de la planète. Pouvait-il en être autrement dans un monde où la morale ne cesse de décliner dangereusement de jour en jour.

En créant le monde, Dieu le Bienveillant, a pris le soin de bien clarifier l'ordre des choses. Il a fait de l'amour entre un homme et une femme, du mariage, de la famille, la procréation, la parentalité, entre autres, les fondements de la société. Mais le fondateur de l'Institut pour la recherche sur le sexe n'en a cure. Il a poussé la bêtise humaine jusqu'à son paroxysme en voulant dénaturer ces mœurs héritées d'une société édictée par le dogme religieux. Il fait la promotion de toutes les pratiques sexuelles existantes. Sa conviction étant qu'en matière sexuelle, tout est possible et rien n'est interdit. Et nombreux sont les pervers narcissiques à lui donner raison.

Depuis quelques temps, notre morale sexuelle a opéré un virage de 360 degrés. Tout ce qui gravite autour du sexe est, aujourd'hui, banalisé. Pour couronner le tout, on assiste à une véritable épidémie, de plus en plus contagieuse, de l'exploitation sexuelle des enfants.

Du fond de sa tombe, Kinsey devrait certainement être très fier de savoir que sa révolution fait son bonhomme de chemin. D'aucuns diront, sans doute, que le monde n'a pas eu besoin d'attendre le sexologue pour découvrir l'existence de ces formes de déviances sexuelles. Mais force est de reconnaître que la situation a empiré, avec une quête perpétuelle du plaisir de plus en plus érigée comme principes d'existence.

Aujourd'hui, la pédophilie touche toutes les couches, professionnelles, sociales, religieuses et culturelles. Chez nous au Sénégal, les pédophiles sont souvent un membre de la famille, un proche, un professeur ou un maître coranique qui ont du mal à maîtriser leurs viles pulsions, leurs mauvais penchants.

Combien de scandales de pédophilie ont défrayé la chronique ces dernières années ? Sans compter les cas étouffés parce que les familles des victimes éprouvent une certaine réticence à parler, laissant les prédateurs sexuels passer entre les mailles du filet. Combien de cas ont bénéficié d'une grande médiatisation ? C'est une lapalissade de dire que la pédophilie qui anéantit d'innocentes victimes mine, de plus en plus, notre société.

On en parle un, deux, trois jours puis on tourne la page. Qu'on le dise ou pas, cette «maladie», devenue le symbole même du mal, est l'un des pires crimes que l'on puisse imaginer. Malheureusement, on assiste à un silence coupable de toute une société, qui sonne comme une invitation aux prédateurs à continuer d'exercer leurs fantasmes machiavéliques sur nos enfants. On a toujours réclamé des sanctions, mais jusqu'où doit-on aller dans les peines pour dissuader ces monstres qui nous entourent. En tout cas, aucune sanction ne sera trop forte, car ça ne sera que justice ; une justice qui devrait être la même pour tous.

En 2011, aux États-Unis, dans la province de Wilmington-Philadelphie, la congrégation enseignante des Oblats de Saint François de Sales fondée par le Père Louis Brisson, a casqué plus de 12 milliards (24, 8 millions de dollars) pour indemniser 39 personnes ayant subi des abus sexuels de la part de religieux entre 1955 et 1991 et a aussi diffusé la liste de ses 12 membres coupables de tels abus sexuels contre des mineurs, les plus récents remontant à plus de vingt ans. Sur les 12 prêtres dont les noms ont été divulgués, 8 sont aujourd'hui décédés et 4 sont encore vivants, privés de tout ministère. Mais est-ce suffisant pour effacer un traumatisme qui peut poursuivre la victime toute sa vie ? Pour guérir une société malade ?