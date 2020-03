Cote d'Ivoire: Promotion de l'entrepreneuriat féminin - ONU Femmes et l'Agence Côte d'Ivoire Pme scellent un partenariat

Onu Femmes et l'Agence Côte d'Ivoire Pme ont formalisé, le jeudi 12 mars 2020, à Abidjan, 7ème tranche, au siège de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, un accord de partenariat afin d'œuvrer conjointement à la promotion de l'entrepreneuriat féminin en côte d'Ivoire.

C'était en présence du ministre en charge de la Promotion des Pme, Félix Anoblé et de la Secrétaire d'Etat en charge de l'autonomisation des femmes, Myss Dogo Belmonde. Saluant cette présence, le directeur général de l'Agence Côte d'Ivoire Pme, Salimou Bamba a indiqué qu'il s'agit là, d'un message fort du gouvernement qui apporte ainsi son onction à la signature de ce mémorandum d'accord de partenariat. « Ce partenariat s'inscrit dans la vision de l'Onu Femmes qui vise à contribuer au développement durable à travers l'appui à la mise en œuvre d'outils de développement durable plus particulièrement à l'ODD 5 qui a trait à l'égalité du genre pour atteindre le développement », a expliqué Mme Antonia Ngabala-Sodonon, Représentante Résidente Onu Femmes.

Poursuivant, elle a souligné qu'alors qu'il est reconnu qu'une participation économique active des femmes génère plus de richesse et de prospérité pour les sociétés, les filles et les femmes en Côte d'Ivoire souffrent d'inégalité en termes d'accès à l'éducation, aux finances, aux ressources ... et d'accès à la propriété foncière. « Alors que l'entrepreneuriat est espoir de création de richesse, une étude récente montre que 60% des femmes qui ont eu accès à des micro crédits sont endettées. Les données fournies par le centre des intelligences de l'Agence Côte d'Ivoire Pme nous indique que la proportion des entreprises dirigées par les femmes s'accroit lorsqu'il s'agit des Pme. Plus le modèle de production se complexifie moins les femmes entrepreneurs sont représentées », a-t-elle relevé.

Pour elle, l'accompagnement efficace et efficiente est un défi qu'il faut relever. « C'est à ce niveau que notre partenariat prend tout son sens. Je me réjouis de cette collaboration entre l'Onu Femmes et le gouvernement de Côte d'Ivoire qui s'avère fructueuse. Pour nous, cette initiative permettra non seulement d'appuyer les femmes entrepreneurs mais également d'accompagner le ministère en charge de la promotion des Pme dans la mise en œuvre de la charte pour l'autonomisation des femmes dans le secteur privé », dira Mme Antonia Ngabala-Sodonon.

Pour le ministre Félix Anoblé, il est important que les femmes soient encadrées et suivies à travers de telle initiatives. « Quand on comprendra qu'il faut se battre pour l'autonomisation de la femme, notre pays ira loin », a-t-il affirmé. Quant à la Secrétaire d'Etat, Myss Belmonde Dogo, elle a soutenu que le meilleur moyen pour hisser la Côte d'Ivoire, c'est d'investir dans la femme car par nature elle est entreprenante.

Mais avant, Salimou Bamba, directeur général Agence Côte d'Ivoire Pme a insisté sur le fait que cette convention de partenariat vise à aider les deux structures à réfléchir sur la mise en place des programmes. « La question du financement est toujours récurrente. Aujourd'hui avec l'Onu Femmes et d'autres partenaires, nous entendons développer des outils qui pourront faciliter cet accès au financement... », s'est-il réjoui.

A cette occasion, il a rappelé que dans le cadre des priorités du gouvernement en faveur des Objectifs de développement durable (Odd), d'une croissance inclusive et la lutte contre la pauvreté, les deux entités conviennent de coopérer. Et cela, afin d'atteindre leur objectif commun de contribuer à la promotion et au renforcement de la compétitivité des Pme et la création d'emplois durables. Ce mémorandum d'accord (MoU), a-t-il précisé, est en faveur des jeunes filles et des femmes.

Il faut noter que le partenariat entre Onu Femmes et l'Agence Côte d'Ivoire Pme s'articule autour des principaux axes de collaboration suivants :

Le renforcement des capacités et l'accompagnement de l'Agence Côte d'Ivoire Pme dans le domaine de l'intégration du genre dans les politiques et programmes cadre en matière de promotion et d'accompagnement des Pme ;

La production et la diffusion de données sexo-spécifiques et genres sur les Pme ivoiriennes et l'entreprenariat féminin en Côte d'Ivoire ;

La formulation et la mise en œuvre de stratégies et d'interventions conjointes ciblant les femmes et les jeunes filles entrepreneurs et contribuant à l'accélération du programme social du gouvernement et de l'atteinte des Objectifs de Développement Durable ;

La promotion d'un cadre unique de concertation et le référencement des partenaires et acteurs de l'écosystème de soutien à l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire ;

La contribution à l'opérationnalisation de l'axe 1 « Développement de l'entrepreneuriat féminin » de la Stratégie Nationale d'Autonomisation des Femmes en collaboration avec le Secrétariat d'Etat à l'Autonomisation de la Femme auprès du Ministère de la Femme de la Famille et de l'Enfant.