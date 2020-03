Cote d'Ivoire: Gon Coulibaly, après son plébiscite - "Je mesure le poids de cette responsabilité"

Plébiscité par l'ensemble des membres du Conseil politique, Amadou Gon Coulibaly était tout ému. Il a remercié les cadres et militants du Rhdp présents pour cette marque de confiance. Il a promis tout faire pour être à la hauteur de ce challenge même si le Président Ouattara a mis la barre très haut.

« Je mesure le poids de cette responsabilité, de cette charge. Quelle responsabilité ! Quelle responsabilité ! Je veux souhaiter que chacun et chacune de nous mesure le poids de cette responsabilité. Chers frères et sœurs, nous devons dans l'union, dans l'unité, nous serrer les coudes. Chacun d'entre nous a des qualités et des défauts. Puisse Dieu faire en sorte que nous décidions de mettre ensemble toutes nos qualités pour que notre pays, à côté du Président de la République, puisse continuer d'avancer », a-t-il invité les militants et notamment les membres du Conseil politique.

Le Premier ministre a, en outre, marqué un arrêt pour rendre hommage au Chef de l'État qui l'a façonné et fait de lui un homme d'État. « Vous avez indiqué que cela fait 30 ans que j'apprends à vos côtés. Vous m'avez donné l'occasion de servir le pays en qualité de ministre d'État, secrétaire général de la Présidence et de Premier ministre. A ces deux postes de responsabilité, j'ai pu voir ce que c'est la gestion d'un État, sa complexité. J'ai pu me rendre compte également des contraintes que cela impose. (...) Merci de m'avoir permis de servir le pays à ce niveau », s'est-il félicité. Avant de rassurer les uns et les autres à faire gagner au premier tour la formation politique des houphouétistes.