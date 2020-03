Cote d'Ivoire: Journée mondiale de la santé bucco-dentaire - Des actions éclatées de sensibilisation pour lutter contre la carie

Le monde célèbre, le vendredi 20 mars 2020, la Journée internationale de la santé bucco-dentaire. Cette journée va s'articuler autour du thème : « Se brosser chaque soir avant d'aller au lit et rendre ce brossage plus amusant ». Le 21 mars, précisément, jour de la cérémonie, plus de 5000 enfants seront dépistés avec une centaine de dentistes à l'école régionale à Abidjan-Treichville, a indiqué le 11 mars 2020, Stéphane Body, chef de produit Signal, à Unilever.

A cette occasion, la marque Signal d'Unilever accompagne cette initiative comme à l'accoutumée pour sensibiliser les populations à la bonne hygiène bucco-dentaire. Et ce, avec le soutien de l'Association des Ondo stomatologies de Côte d'Ivoire (Aosci).

Selon Stéphane Body, chef de produit Signal une série d'activité de sensibilisation est organisée pendant le mois de mars 2020. Poursuivant, il a souligné que les activités de sensibilisation ne se limitent pas seulement à la ville. « La campagne de sensibilisation va également à l'intérieur du pays. Initialement, le camion Signal a sillonné les villes de Bouna, Boundiali, Abengourou, le Nord-Est pour offrir des soins aux populations », a-t-il indiqué. Et d'ajouter que dans le mois d'avril, d'autres villes de l'intérieur seront visitées pour offrir également des soins bucco-dentaires gratuitement à la population.

Pour cette opération, il faut signaler que l'Aosci met à la disposition d'Unilever des dentistes qualifiés qui feront le dépistage et les soins des populations. Un camion médical hyper-équipé est mis à la disposition des dentistes pour des soins plus poussés. Des décennies (30 ans) de collaboration avec l'Aosci, Dr Marcel Anongba, président de l'Aosci estime que le bilan est positif. « Il y a une nette progression en termes de personnes sensibilisées chaque année. Mieux l'année dernière, nous avions visité 308 écoles primaires et touchés près de 93000 enfants », a-t-il relevé. A l'en croire, il faut un dentifrice fluor pour lutter contre les caries, et la marque Signal offre ses bénéfices.

Pourquoi la journée mondiale de la santé bucco-dentaire ? Et surtout pourquoi Unilever accompagne une telle initiative ? La délégation de l'Aosci conduite par Dr Anongba et composée de Dr Koné épouse Kouadio Tiacoh, Dr Alain Diaha ainsi que de Dr Eugène Touré (Représentant de la direction du programme de la santé dentaire) estime que la santé bucco-dentaire doit être une priorité. Et pour cause.

Il ressort, ont-ils fait savoir, que la carie dentaire est la première cause d'absentéisme des enfants à l'école. Sur 10 enfants hospitalisés, six le sont pour des problèmes de caries dentaires. Et ce sont près de 60% de la population ivoirienne qui est concernée par les problèmes bucco-dentaires. « Cette journée est célébrée parce que nous voulons des générations sans caries. Nous voulons qu'il ait des enfants qui n'arrêtent pas leur cursus à cause des caries. Nous ne voulons pas que notre pays perde des cadres à cause des problèmes bucco-dentaires », ont-ils souhaité.