Burkina Faso: Coronavirus - Les consignes de la Conférence épiscopale Burkina-Niger pour éviter la propagation de la maladie

Voir les commentaires

Les mesures indiquées par le ministère de la Santé

Le Ministère de la Santé propose pour éviter la propagation de la maladie de :

-Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique pour les frictionner ;

-Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir avant de tousser ou d'éternuer ;

-Consulter dans un centre de santé en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires ;

-Eviter les contacts avec les animaux et la consommation de produits d'origine animale crus ou mal cuits ;

-Eviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant une toux et un rhume ;

-Eviter de cracher à terre ;

Pour tout besoin d'informations appelez au + 226 52 19 53 94

Les règles de conduites spécifiques à l'Eglise catholique

A savoir:

-S'abstenir du baiser de la paix à la messe et des poignets de mains et accolades à l'intérieur comme à l'extérieur des célébrations liturgiques et paraliturgiques ;

-Communier au corps du Christ uniquement en recevant l'hostie à la main ;

-Communier, pour les prêtres, au sang du Christ uniquement par intinction lors des concélébrations. Il revient au célébrant principal de consommer le reste du Précieux Sang et de purifier la coupe que l'on nettoiera soigneusement avant qu'elle serve dans une autre célébration. Là où c'est possible, on utilisera des calices et des purificatoires individuels ;

-Les fidèles infectés et affectés par le Covid-19 sont invités à suivre strictement les consignes du Ministère de la Santé et à s'abstenir de participer aux célébrations communautaires jusqu'à leur guérison;

-Suspendre l'usage d'eau bénite dans les bénitiers aux portes des églises, et si l'on fait usage de l'eau bénite au cours d'une célébration, ce sera seulement par aspersion ; personne n'y trempera les doigts;

-Utiliser du savon ou du gel désinfectant pour les ministres ordinaires et extraordinaires de l'Eucharistie qui se désinfecteront les mains avant et après la distribution de la communion, ainsi que pour ceux qui travaillent à la sacristie ;

-Eviter, sauf pour raison impérieuse, les voyages dans des pays significativement touchés par le Covid-19 (Cf. Directives du Ministère de la Santé IV, 4. 1).

-Suspendre ou renvoyer à une période favorable les activités comportant un grand rassemblement : les pèlerinages diocésains ou paroissiaux, les marches de carême, les chemins de croix, les retraites et les veillées de prière avec grand concours de fidèles, les campagnes d'évangélisation, les rencontres provinciales des jeunes et autres rencontres de même ampleur, tout autre rassemblement qui, au jugement de l'Ordinaire du lieu présente des risques de propagation du Covid-19.

Toutes ces mesures doivent être regardées comme notre contribution individuelle et collective pour lutter contre la propagation du Covid-19. Toutefois, on évitera la psychose, la manie ou la stigmatisation des personnes suspectes ou testées positives ou même déjà malades. La sollicitude pastorale devra continuer à s'exercer envers ces derniers, les consignes sanitaires étant toujours respectées.

En communion avec toute l'Église en Afrique, nous nous confions à la Miséricorde Divine et nous invitons tous les catholiques et les hommes de bonne volonté à prier pour que le Seigneur nous préserve des différents maux qui minent nos sociétés humaines. C'est pourquoi, la prière du SCEAM est proposée aux fidèles. On pourra la dire de façon optionnelle ou alternative avec la prière pour le Burkina Faso. Que Marie, Mère des hommes veille sur notre humanité.

Père Tout-puissant et Miséricordieux, qui montres ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du Coronavirus et des autres maux qui ravagent actuellement notre monde. Ecoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus et les autres maux dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées.

Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie et les autres maux soit rapidement trouvé. Nous prions pour les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements.

Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.

Fait à Ouagadougou, le 12 mars 2020.

Pour les Evêques de la CEBN

Le Président

Mgr Laurent B. DABIRE

Voir le fil de discussion

commentaires de blog propulsé par DISQUS retour vers le haut