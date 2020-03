Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct Ligue 1 - Le champion recevra sa couronne le 2 avril

La fin de la compétition initialement prévue pour le 19 avril a été avancée au 2 du même mois par la Ligue nationale de football à cause de la participation des Diables rouges à la 6e édition du Championnat d'Afrique des nations.

La Linafoot a décidé de modifier le calendrier du championnat national Ligue 1 afin que celui-ci se termine avant la phase finale du Chan prévu du 4 au 25 avril au Cameroun . C'est un vrai marathon qui attend désormais les quatorze équipes engagées.

Ce marathon a débuté le mercredi par des surprises. Le Club athlétique renaissance aiglons a courbé l'échine devant Tongo football club la lanterne rouge 0-1. C'est la première victoire de la saison pour cette formation. L'AS Otoho n'a pas pu faire mieux à Brazzaville qu'un match nul d'un but partout face à l'Interclub. Son poursuivant, la Jeunesse sportive de Talangaï, affronte, le vendredi, le FC Kondzo en clôture de la 21e journée . Ce jeudi, l'Etoile du Congo a été battue par Patronage Sainte-Anne 1-3 avant Diables noirs-RCB. A Pointe-Noire, l'AS Cheminots accueille l'AC Léopards puis Nico- Nicoyé sera aux prises avec V Club Mokanda.

Dans la foulée, se jouera le dimanche la 22e journée: Patronage Sainte-Anne affrontera Diables noirs et Cara Etoile du Congo. Au match aller les deux formations avaient fait jeu égal 1-1. Au complexe sportif de Pointe-Noire, AS Cheminots affronte l'Interclub. Dans les heures qui suivent V. Club joue contre Tongo FC. Le 16 mars, le Racing club de Brazzaville va défier la JST alors qu'à Owando, l' AS Otoho affronte Nico-Nicoyé et à Dolisie, l'AS Léopards accueille le FC Kondzo.

Le 18 mars, les Diables noirs recevront le Cara lors du choc au sommet de la 23e journée. Le même jour, l'Interclub en découdra avec Patronage Sainte-Anne. Le 19 mars, le FC Kondzo accueille l'AS Otoho avant le match qui mettra aux prises la JST à l'AC Léopards. Le 20 mars, Tongo FC recevra l'AS Cheminots et en deuxième explication l'Etoile du Congo en découdra avec Nico- Nicoyé. A Pointe-Noire, V Club accueille le RCB.

Le début de la 24e journée est prévu pour le 22 mars. L'Etoile du Congo recevra l'AS Cheminots avant que le FC Kondzo n'affronte les Diables noirs. A Owando, l'AS Otoho jouera contre Patronage Sainte-Anne pendant qu'à Dolisie, l'AC Léopards accueille l'Interclub. Au Complexe sportif de Pointe-Noire, Nico-Nicoyé en découdra avec la JST. Le 23 mars, le RCB affronte Tongo FC avant Cara-V Club Mokanda. Lors de la 25e journée, la JST affronte le 25 mars l'As Otoho et l'Interclub sera aux prises avec Diables noirs. le 27 mars, le FC Kondzo accueille l'Etoile du Congo avant RCB-Cara. A Dolisie, l'Ac Léopards affronte V Club et à Pointe-Noire, l'AS Cheminots jouera contre Nico-Nicoyé. Le 29 mars, Patronage Sainte-Anne croisera Tongo FC. La dernière journée se jouera dans la foulée puisque le 30 mars, la JST recevra l'Interclub avant RCB-Nico-Nicoyé. le 1er avril, Tongo FC joue contre le FCKondzo avant que Patronage Sainte-Anne ne croise V Club. Le 2 avril, Cara recevra l'AS Léopards à 14 heures avant la rencontre Diables noirs-AS Cheminots à 16 heures. Le dernier match du championnat se jouera à 18heures entre l'Etoile du Congo et AS Otoho.