Congo-Brazzaville: Internet - Ex aequo, un autre regard sur la justice

Sur Internet, Ex æquo pose un nouveau regard sur la justice, celle du Congo Brazzaville et du reste du monde.

Réconcilier les justiciables avec la justice au Congo Brazzaville et à travers le monde tel est le souhait des Editions LKM qui proposent sur le réseau social Facebook une nouvelle page oscillant entre actualités et divertissements. Cette nouvelle page illustre la volonté de défaire en partie l'image austère que chaque citoyen se fait par instinct de la justice, dans quelque pays que ce soit, oubliant que la justice est un principe philosophique, juridique et moral. On découvre donc sur Ex æquo cet autre regard sur la justice, des textes de lois insolites nous informant que le chewing gum est par exemple interdit à Singapour ou encore qu'il est interdit aux mineurs de jouer aux jeux vidéos en semaine après 22 heures en Chine.

Pour ce qui est de la République du Congo, on y apprend que le croquis d'audience, procédé ancestral d'illustration de procès, pourrait faire son apparition prochainement dans les tribunaux. On visite également « Le tribunal de la sorcellerie » à Brazzaville à travers le film « Kongo » et on nous parle du film « La voie de la Justice » récemment à l'affiche du Canal Olympia de Poto-Poto. A destination d'un large public surfant sur la toile, l'info se veut concise et légère, parfois avec de véritables traits d'humour, mais toujours riche d'enseignements. La justice, trop souvent perçue comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes des justiciables, s'apprête-t-elle à conquérir les cœurs de nos citoyens ?

Pour les Editions LKM c'est une saine ambition visant à désacraliser l'institution judiciaire et, si la thématique de la justice reste toujours la même, les sujets se veulent très variés. Il y sera question de lois parfois étranges sur d'autres continents, d'interviews ou de portraits, des grands procès qui ont marqué l'histoire ou qui marquent l'actualité. Pour séduire sur un tel sujet que la justice, il faut trouver des biais, ne pas engager le dialogue de front avec les internautes. Il est probable que le message passe mieux à travers une certaine légèreté ou encore par la culture. La littérature ou le cinéma s'inspirent souvent d'affaires judiciaires et à titre d'exemple, le film « Présumé Coupable », relatant au cinéma l'affaire d'Outreau, où treize présumés coupables avaient été finalement acquittés dans une sombre histoire de pédophilie, avait imprimé à l'époque dans l'inconscient de l'opinion publique ce qu'est la présomption d'innocence, base fondamentale de la loi.

Dans l'idée d'atteindre une cible mass média, les Editions LKM proposeront chaque mois « Ex æquo », une émission Web Tv d'une quinzaine de minutes sur la page dédiée et sur les plateformes de partage Internet, le premier numéro étant attendu au tout début d'avril.

www.facebook.com/Exaequo242